2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

▲農夫山泉創辦人鍾睒睒第四度拿下中國首富頭銜。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（28）日公佈《2025胡潤百富榜》，農夫山泉創辦人鍾睒睒以5300億元身家（人民幣，下同）登頂，第四次成為中國首富並刷新歷年紀錄。字節跳動創辦人張一鳴與騰訊創辦人馬化騰分居二、三位；小米創辦人雷軍與吉利控股董事長李書福則首度擠入前十，象徵大陸新經濟與製造業力量持續崛起。

▲2025胡潤百富榜中的前十大富豪。（圖／翻攝胡潤研究院）

《澎湃新聞》報導，胡潤研究院發佈的《2025胡潤百富榜》顯示，鐘睒睒財富增長1900億元，以5300億元第四次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄。

根據榜單顯示，鍾睒睒成為繼馬雲之後第二位「四度登頂」的大陸首富。其主要資產來自農夫山泉，受港股回暖與業績攀升帶動，市值突破5200億元。至於42歲的張一鳴財富增長1200億元，以4700億元排名第二，其AI業務推動字節跳動估值再創新高，上半年營收突破6500億元；54歲的馬化騰則以4650億元位居第三，年增1500億元。

▲小米創辦人雷軍首次擠進胡潤富豪榜前十。（圖／翻攝微博）

寧德時代董事長曾毓群憑藉儲能電池與港股上市，財富增長1300億元至3300億元，位列第四。小米創辦人雷軍則以3260億元排名第五，年增幅高達151%，成為2025年「財富增長王」，時隔十年重返前五。

其餘上榜前十名富豪包括，網易創辦人丁磊（3200億元，第六），拼多多創辦人黃崢（3140億元，第七），美的集團何享健家族（2780億元，第八），長江實業李嘉誠父子（2350億元，第九）及吉利控股李書福（2250億元，第十）。

▲2025胡潤百富榜新上榜企業家。（圖／翻攝胡潤研究院）

榜單指出，2025年百富榜新增340位企業家，總人數達1434人，總財富接近30兆元，年增42%。其中，千億級富豪增至41位，以美元計算的十億美元級富豪突破千人。

▲2025胡潤百富榜財富增長前十名。（圖／翻攝胡潤研究院）

新人榜中，老鋪黃金的徐高明父子以695億元居首；卡牌品牌「卡游」創辦人李奇斌夫婦以600億元緊隨其後；「奶茶三巨頭」古茗、霸王茶姬與滬上阿姨的創辦人亦憑上市首度上榜，顯示消費品牌正成新富力量。

胡潤研究院分析稱，2025年財富成長總額遠超去年，前十名合計增加約1.4兆元。除雷軍外，泡泡瑪特創辦人王寧及寒武紀董事長陳天石分別以1545億元與1480億元增幅緊隨其後，顯示AI與潮玩產業正成為新一輪財富推動引擎。