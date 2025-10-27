前關渡美術館長藝術家曲德義逝世 享壽73歲

▲關渡美術館長藝術家曲德義逝世，享壽73歲。（圖／翻攝台北藝術大學官方網站）



文／中央社

前台北藝術大學關渡美術館館長、藝術家曲德義今天下午因突發性身體狀況逝世，享壽73歲。家屬在曲德義臉書上發布消息表示，後續追思事宜將擇期公布。

曲德義1952年出生於韓國井邑，1976年畢業於台灣師範大學美術系，1974年起師從李仲生學習，1983年、1984年先後獲得法國國立高等設計學院美術設計碩士學位、法國國立高等美術學院造型美術碩士學位。

曲德義返台後投入創作與教學，曾任北藝大關渡美術館館長和美術系教授，畢生致力於藝術教育與藝文推動，一直到生命的最後一刻，都擔任北藝大榮譽教授。

曲德義以一生的熱誠投身藝術，長期關注形式、色彩與結構之間的辯證關係，作品在理性與感性之間展現深刻的張力。除了創作之外，曲德義始終以教育為志業，深愛學生、傾注心力於教學現場，他總是幽默，充滿活力，彷彿下一刻仍會帶著笑容走進教室或展場。

曲德義多年投身藝術教育，一生的時間陪伴無數學生的成長，為眾多青年藝術家的養成奠定深厚基礎。同時，也長年擔任國內多所美術館與藝術機構的重要委員，積極推動藝術教育與文化交流，持續為台灣藝術環境注入能量與引領方向。

曲德義逝世消息曝光後，各界紛紛在他臉書上留言感念與感謝，也有許多藝術家、青年學子留言表示震驚與難過。家屬表示，後續追思事宜將擇期公布，讓大家一同緬懷這名藝術圈的大家長。：管中維）1141027