日式漢堡排「肉肉大米」小紅書稱台灣省首店！遭1星負評灌爆　公司緊急發聲明

▲日式漢堡排「肉肉大米」小紅書稱「台灣省首店」遭一星洗版，公司緊急發布聲明。（圖／翻攝肉肉大米粉絲團）

▲日式漢堡排「肉肉大米」小紅書稱「台灣省首店」遭一星洗版，公司緊急發布聲明。（圖／翻攝肉肉大米粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

才剛進駐台北市的日式漢堡排專賣店「肉肉大米」，被網友發現品牌官方小紅書以「台灣省」稱呼台灣，引發台灣網友不滿，紛紛到肉肉大米的Google評論留下一星負評洗版。對此，肉肉大米27日晚間緊急發布回應，強調台灣與中國的事業體系為兩間完全獨立直營公司，中國社群帳號的言論不代表台灣團隊的立場。

肉肉大米10月15日正式進駐台北市新光三越信義新天地A11的B2美食街，消息讓許多熱愛日式漢堡排的老饕相當興奮，然而近日卻有眼尖的網友發現，肉肉大米在中國社群平台「小紅書」宣傳時，以「台灣省」稱呼台灣，引發許多台灣網友不滿。

▲網友1星負評灌爆肉肉大米。（圖／翻攝自Google）

▲網友1星負評灌爆肉肉大米。（圖／翻攝自Google）

網友除了在臉書、Threads留言撻伐外，更湧入肉肉大米的Google評論留下一星負評洗版，有人說，「各家美食這麼多，少吃你這間也沒差」、「中國肉肉大米，留著自己吃」、「搞不清楚省跟國家的店，關門吧，別出來丟人現眼」、「誰跟你中國台灣，宣傳成這樣，一個星送你」。

▼「肉肉大米」聲明稿。（圖／翻攝肉肉大米粉絲團）

▲▼日式漢堡排「肉肉大米」小紅書稱台灣省首店遭一星洗版，發聲明。（圖／翻攝肉肉大米粉絲團）

針對爭議，肉肉大米27日晚間緊急發布聲明，詳細全文如下。

針對近日因「肉肉大米」中國官方小紅書帳號所發佈貼文中，因用字遣詞引發台灣社會關注與疑慮，在此向所有關心「肉肉大米」的台灣消費者與合作夥伴，表達最誠摯的歉意。

「肉肉大米」的母公司為日本株式會社物語Corporation，由日本本社代表取締役社長 加藤 央之規劃與發展，並根據海外各地市場策略採取獨立直營的運營模式。

目前，在台灣經營「肉肉大米」品牌的物語台灣股份有限公司，為日本株式會社物語Corporation全資子公司，「肉肉大米」在台灣與中國的事業體系為兩間完全獨立直營公司，各自擁有獨立經營、營運與品牌管理權責：
• 台灣：物語台灣股份有限公司（直營）
• 中國：物語（上海）企業管理有限公司（直營）

因此，中國社群帳號所使用之措辭與言論，並不代表肉肉大米台灣團隊立場，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態。

台灣團隊自品牌成立以來，始終秉持對在地文化的尊重與認同，我們始終將食品安全與品質視為最重要的責任。目前肉肉大米台灣所使用的主要食材為「澳洲和牛」、「澳洲牛肩胛」、「日本產米」及「台灣產雞蛋」，所有食材均符合台灣的相關法規標準，並已通過第三方檢驗機構的檢測。

面對此次事件，我們已向日本母公司正式反映，並同步啟動以下改進措施：
1. 強化跨市場品牌審核機制：針對社群內容表達啟用多層把關機制，避免類似事件再度發生。
2. 尊重台灣市場主體性：持續強化台灣團隊在品牌經營、聲明發佈與市場決策的自主主導權。
3. 資訊透明化：品牌營運資訊將於官方社群帳號定期公開更新，誠實面對每一位消費者。

我們誠摯感謝所有提出意見的消費者與媒體朋友，「肉肉大米」台灣團隊將以更謙遜的態度，持續深耕在地、與台灣社會同行。對於本次造成的困擾與疑慮，我們再次深表歉意，敬請各位理解與包涵。

10/25 全台詐欺最新數據

ET快訊
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

