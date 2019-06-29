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親子

幫助小孩過「好生活」　只需要陪伴與支持…而非強迫做其他人做的事

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考試,白卷,煩惱,讀書,壓力,疲勞,頭痛（圖／視覺中國CFP）

▲一個健康的生活就是去做快樂的事。（圖／視覺中國CFP）

 文／媽媽心(Jenny )

有一次林書豪接受訪問時他說了這一句話：「我是這麼熱愛籃球，我的母親又是這麼熱愛我」。這句話深深打動我的心，在這個現實社會裡，做父母的常常會認為小孩子一定要讀書或有怎麼樣表現，未來才會有好的生活。但是，什麼才是好的生活？

我現在四十幾歲了才知道一個健康的生活就是去做快樂的事。幫助小孩有快樂的人生，其實就只需要陪伴與支持，支持他去做他喜歡做的事，而不是強迫他去做所有其他人做的事。

▼更詳細話題內容請看《媽媽心時間 mamacheers show》影片

★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

★歡迎按讚「媽媽心 mamacheers」粉絲團和「媽媽心mamacheers」網站。

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關鍵字：媽媽心,Jenny,媽媽心mamacheers,媽媽心時間,日式漢堡排

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