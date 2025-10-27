國安局揭：今年美日英加澳等5國軍艦　9次穿越台海凝聚制中能量

▲中美軍事與經貿大戰之際，美盟國家持續派遣軍艦穿越台海。（資料照／USN）



記者陶本和／台北報導

針對美中競逐牽動總體安全態勢，首先在經貿科技方面，國安局表示，中共藉擴大管制關鍵礦產，反制美國經貿施壓；美國則加速建構「非紅供應鏈」，積極與友盟擴大稀土產能、推進 AI、量子等科技合作，提供台美先進產業合作契機，有助提升我國經濟韌性及競爭力。

針對美中競逐牽動總體安全態勢，首先在經貿科技方面，國安局表示，中共藉擴大管制關鍵礦產，反制美國經貿施壓；美國則加速建構「非紅供應鏈」，積極與友盟擴大稀土產能、推進 AI、量子等科技合作，提供台美先進產業合作契機，有助提升我國經濟韌性及競爭力。

在安全方面，國安局表示，中共在台海持續挑釁，美盟軍艦今年執行穿越臺海任務計5國，包括美國、日本、英國、加拿大、澳洲，次數達9次，尤其今年 9月澳加、美英軍艦更首次分別在臺海聯合巡航。

國安局提到，英國國防大臣希利（John Healey）也表示，將與美、澳等盟國強化印太區域戰備，以具體行動維護區域安全，遏制中共軍事擴張。

另外，針對日本新任首相高市早苗上任的影響，國安局表示，台日友好互動具正面利基，日相高市重視台海和穩，10月初宣示「絕不可以武力或脅迫，片面改變現狀」；另新內閣成員、「自民黨」新任幹部，多力主與台灣維持友好關係，新執政聯盟「日本維新會」也主張台日友好，未來台日實質合作可望穩定發展，並在全社會防禦韌性、經濟安全等議題，增進交流與互動。

國安局表示，友盟警戒中共複合式威脅，台灣身處西太平洋第一島鏈樞紐位置、位居國際半導體產業關鍵地位，台海穩定符合美國及東亞國家整體戰略利益。

國安局指出，中共持續加大在台海、南海等海域擴權威脅，已升高各方警戒。美國與友盟國家重申台海和穩重要性，除加強與我共維半導體供應鏈安全外，也針對中共政治滲透、軍事擴張、認知作戰、網路駭侵，擴大與我戰略對話及情報交流，凝聚民主友盟制「中」能量。