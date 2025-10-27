因應非洲豬瘟疫情！台南市召開食安會議　強化後市場及餐桌端管理

▲針對非洲豬瘟疫情，台南市召開食品安全會議，進行跨局處協調。（圖／台南市衛生局提供，下同）

記者陳弘修／綜合報導

因應近期國內傳出非洲豬瘟疫情，台南市政府27日上午召開「食品安全會議」，由衛生局邀集農業局、環保局、經發局、教育局及社會局等相關局處共同參與，並由台南市政府副秘書長徐健麟主持，會中針對後市場端及餐桌端豬肉產品的流向、來源查核與販售管理進行跨局處協調，從產地到餐桌，乃至於廚餘管理，全面強化防疫與食安防線，確保市民食用豬肉產品之安全。

根據台南市政府統計，截至10月26日止，衛生局配合農業部公告禁止輸送豬隻及停止搬運豬隻屠體之期間，共計查核100家次。其中包括17處市場65家攤販，37家符合規定、23家未營業、5家業者需限期改正資料；餐飲業查核9家，7家符合規定、2家需限期改正；另查核養豬場1家及食品製造業25家，結果均符合規定。

台南市政府副秘書長徐健麟強調，非洲豬瘟雖不會感染人類，但一旦病毒進入國內畜牧體系，將造成嚴重經濟損失。市府將持續透過跨局處聯防機制，從屠宰、流通、販售至餐桌端建立防堵網，確保市售肉品安全，維護市民健康與產業穩定。民眾如有食品安全衛生相關問題，歡迎撥打服務專線

衛生局局長李翠鳳也表示，為防範非洲豬瘟病毒自屠宰場外洩或經非法管道流入市面，市府已啟動後市場端豬肉產品溯源查驗與屠宰證明稽核專案，督導傳統市場、攤販及餐飲業者落實肉品來源查驗及留存證明文件，並針對疑似來源不明或未具屠宰證明者依法查處。同時督導餐飲業者、學校、長照機構及市場攤商落實廚餘分類與儲存衛生，並查核餐飲端肉品來源及廚餘流向，以防範病毒經廚餘再度傳播。衛生局將持續配合中央防疫政策，推動非洲豬瘟防治措施，並加強市售豬肉來源檢查，確保食材符合衛生標準

此外，在今日的會議中，市府也要求各單位加強廚餘回收管理，暫停廚餘餵豬行為，推動「廚餘不落地、不餵豬」防疫體系，從源頭阻絕病毒傳播風險，確保非洲豬瘟不經由餐桌廚餘再回到豬舍。市場、餐飲業、學校及機關團膳之廚餘，應落實分類回收並由環保單位統一收運處理，不得私自交由畜牧業者。民眾如有食品安全衛生相關問題，歡迎撥打服務專線 0800-285-000，將有專人提供協助。