ETtoday入圍消費者權益報導獎　「掠奪性放貸成災」專題獲肯定

生活中心／綜合報導

「114年消費者權益報導獎」稍早公布入圍名單，《東森新媒體ETtoday》製作的「掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生」入圍平面及網路（文字）類專題報導獎，各獎項得獎名單將於11月18日頒獎典禮上揭曉。

這篇報導同時也入圍「第二十四屆卓越新聞獎」平面及網路（文字）類【解釋新聞獎】，度肯定《東森新媒體ETtoday》團隊在公共議題深度調查與社會關懷上的專業實力。

《東森新媒體ETtoday》製作的「掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生」，報導起因則是自疫情解封之後，各地出現大大小小的因債務走上絕路的新聞，近一步調查發現，當大家以為最壞的日子已經過去，另一場無聲蔓延的災難卻悄悄上場，台灣將迎來另一場隱形危機「後疫情自殺潮」。

《東森新媒體 ETtoday》深入追蹤融資市場亂象，接觸多位債務受害者後發現，那些看似彼此獨立的悲劇，多半繫於同一個轉折點：疫情。這場以「掠奪性融資」引爆的新型債務風暴，雖不如病毒直接奪命，卻在帳單、契約與壓力中，一步步將曾努力撐起家庭與生活的人逼入絕境。它不只是經濟問題，更是這場公衛災難真正的延長賽。