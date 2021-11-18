影／ETtoday揭教練證照亂象獲獎　評審：報導讓家長有參考價值

記者潘姿吟／台北報導

關注消費者保護權益的「消費者權益報導獎」今（18日）舉辦頒獎典禮，《東森新媒體ETtoday》以「教練！我會痛！柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」專題，在137件報名、34件入圍作品中，獲得平面及網路文字類專題報導獎佳作。

這篇報導源於今年四月，台中7歲的黃姓男童遭到柔道教練多次重摔，最終離開人世，以一條人命的代價所反映的教練證照問題，與探討輕忽「選任與監督」 台灣所充斥的結構性問題 。

藉此專題，把教練證照制度的黑幕攤在陽光下，如：實施30年卻從未落實的教練證照制度、地方場館「不能說的秘密」、教練講習課空有形式，學生上課睡覺，下課尿尿，產生「便當證照」的亂象等等。

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專題執行的過程中，記者潘姿吟、張克銘、顏如玉，克服疫情限制，耗費3個月透過電訪與面訪，採訪國內外超過10個單位，受訪對象超過30人，其中，涵蓋美國、法國、日本及台灣等國內外專家學者超過5人，除了揭露台灣證照考試、核發的問題，借助國際經驗推動產業改革，為消費者把關權益，避免憾事再發生。

▲採訪團隊揭露教練證照亂象，獲消費者權益報導獎佳作肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

文化大學大眾傳播系專任教授王毓莉博士表示，「教練！我會痛！柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」專題從一個社會事件的發生，關注到家長送小孩運動可能會產生的各式各樣問題所做的全系列報導，對家長而言是極具參考價值。

王毓莉特別指出，由於網路媒體為了賺取流量，基本上以短新聞為主，對於《東森新媒體ETtoday》願意投入耕耘深度報導，讓網民等閱聽眾獲得深度資訊，非常值得鼓勵，也期待未來可議再推出更好的作品。

媒體觀察基金會董事長羅世宏表示，「110年消費者權益報導獎」共收到137件報名作品，數量為歷年最多，競爭激烈更勝以往，經過評審委員評選後，計有34件作品入圍，並依序選出特優、優勝與佳作獎項。

行政院消保處長劉清芳指出，今年入選作品大部分與時事結合，多環繞在疫情、食安等議題，此外，環保、兒少問題也備受關注，涵蓋面向與民眾的日常生活息息相關，作品極具價值。

▲文化大學大眾傳播系專任教授王毓莉博士肯定《東森新媒體ETtoday》投入耕耘深度報導。（圖／記者謝婷婷攝）