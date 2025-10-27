韓國人搭捷運喊「味道重」　他點出關鍵原因：其實有點壓力

▲為何比較少在韓國人身上聞到汗臭味？（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有韓國人到台灣搭捷運時，覺得「味道有點重」，粉專「不奇而遇 Steven & Sia」對此分享看法，雖然韓國和台灣的天氣確實有差異，但韓國人比較沒有汗臭味的原因，可能在於「韓國對外貌的高要求」，至於台灣，則比較自然、隨興，所以才會有一點點味道。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文表示，他這幾天得知，有韓國人在台灣搭捷運時，覺得味道有點重，因為實在太好奇原因，所以他特別研究了一下，發現主要原因並不是基因差異，應該是和「台灣的天氣與生活習慣」有關。

粉專表示，韓國的氣候乾冷、濕度低，所以流汗少；台灣的天氣溼熱，也容易流汗，當汗液停留在皮膚的時間拉長，就可能因為細菌孳生的關係，而有更重的氣味。

不過粉專也坦言，他覺得最主要的關鍵還是「生活習慣」，因為台灣、韓國的氣候雖有差異，但夏天時，韓國的熱度也不輸台灣，只是「韓國就算是夏天，也的確沒有什麼味道，所以我覺得生活習慣是最主要原因」。

粉專進一步指出，韓國社會對外貌有很高的要求，這讓韓國人外出時，吃完東西就刷牙，也很勤勞更換衣服，甚至燒烤店還會提供去味噴霧給客人使用，「韓國對外貌的高要求，讓街上的味道總是乾淨、體面，但那種『沒有味道的生活』，其實也有一點壓力」。

相對而言，台灣雖有一點點味道，但也多了一點自然、隨興，「那種不完美的真實，反而讓人覺得舒服」。因此粉專也說，也許「沒有味道」不等於更好，每個地方都有屬於自己的氣息。

