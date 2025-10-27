　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國人搭捷運喊「味道重」　他點出關鍵原因：其實有點壓力

▲▼ 。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用） 

▲為何比較少在韓國人身上聞到汗臭味？（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有韓國人到台灣搭捷運時，覺得「味道有點重」，粉專「不奇而遇 Steven & Sia」對此分享看法，雖然韓國和台灣的天氣確實有差異，但韓國人比較沒有汗臭味的原因，可能在於「韓國對外貌的高要求」，至於台灣，則比較自然、隨興，所以才會有一點點味道。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文表示，他這幾天得知，有韓國人在台灣搭捷運時，覺得味道有點重，因為實在太好奇原因，所以他特別研究了一下，發現主要原因並不是基因差異，應該是和「台灣的天氣與生活習慣」有關。

粉專表示，韓國的氣候乾冷、濕度低，所以流汗少；台灣的天氣溼熱，也容易流汗，當汗液停留在皮膚的時間拉長，就可能因為細菌孳生的關係，而有更重的氣味。

不過粉專也坦言，他覺得最主要的關鍵還是「生活習慣」，因為台灣、韓國的氣候雖有差異，但夏天時，韓國的熱度也不輸台灣，只是「韓國就算是夏天，也的確沒有什麼味道，所以我覺得生活習慣是最主要原因」。

粉專進一步指出，韓國社會對外貌有很高的要求，這讓韓國人外出時，吃完東西就刷牙，也很勤勞更換衣服，甚至燒烤店還會提供去味噴霧給客人使用，「韓國對外貌的高要求，讓街上的味道總是乾淨、體面，但那種『沒有味道的生活』，其實也有一點壓力」。

相對而言，台灣雖有一點點味道，但也多了一點自然、隨興，「那種不完美的真實，反而讓人覺得舒服」。因此粉專也說，也許「沒有味道」不等於更好，每個地方都有屬於自己的氣息。

本文經粉專「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用

10/25 全台詐欺最新數據

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝

AI假醫師影片爆量「把人命當流量」　主播教3招辨真假

精準掌握骨質與體組成！DXA健康管理新利器　3類人群應定期檢測

必勝客突發「人事異動公告」涉及50間門市　網一看：2口味要沒了？

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

新iPhone17「放2小時沒人拿」　她走出信義威秀驚呆！萬人秒懂

韓國人搭捷運喊「味道重」　他點出關鍵原因：其實有點壓力

南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

今明天3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

膽結石發作照出國！男抵澳洲機場突發敗血症　花30萬急返台救命

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

國外用餐「見1習慣」100%是台灣人　萬人笑認證！

國外用餐「見1習慣」100%是台灣人　萬人笑認證！

一名台灣網友在南韓生活6年，她發現當地人用餐時，會直接將餐具放桌上，若餐具下有多鋪一張衛生紙，「百分之百是台灣人。」話題掀起熱烈回響，不少網友點頭表示，真的是文化衝擊。

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

最受不了台灣什麼？韓國OL抱怨1狀況

最受不了台灣什麼？韓國OL抱怨1狀況

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

