AI深偽影片爆紅！　牛津學者示警環境代價：消耗大量電力與水資源

人工智慧（AI）生成影片近年來在全球社群媒體上掀起熱潮。無論是滑動TikTok、Instagram還是X，幾乎都能看到由AI工具製作的「深偽」（deepfake）影片，那些逼真到難以分辨真假的影像，正以驚人速度席捲網路。

據《BBC》報導，其中OpenAI推出的影片生成平台「Sora」更成為現象級應用。它能在數分鐘內創作出極為逼真的短片，讓人們開始「重現」已故名人與歷史人物的影像，甚至出現將這些人物安排進荒謬或冒犯情境的內容。

這波「AI復活潮」雖令網民驚嘆，卻也引發爭議。包括美國民權運動領袖馬丁·路德·金恩博士（Dr Martin Luther King Jr）在內的多位名人家屬，已公開呼籲AI公司禁止使用他們親人的肖像或聲音，以防止形象被誤用。

然而，牛津大學（University of Oxford）永續發展與環境政策講師格雷克許博士（Dr Kevin Grecksch）提醒，這些「AI奇蹟」不只挑戰倫理，更帶來看不見的環境代價。

格雷克許指出，生成這些超寫實影片的過程，並非在使用者的手機上進行，而是在全球各地的資料中心（data centres）內完成。這些中心運轉龐大的伺服器，需要持續消耗大量的電力與水資源。

「影片在資料中心生成，可能位於地球另一端，也可能就在你家附近。首先，這會耗費大量電力；其次，還需要大量水來冷卻伺服器。」

由於「Sora」等應用程式讓創作者能即時上傳並分享作品，社群平台上的AI影片數量正呈爆炸性成長。本月初，「Sora」在短短5天內下載量突破100萬次，並登上美國蘋果應用商店（Apple App Store）排行榜首位。

格雷克許提醒，這種創作便利性雖令人驚艷，但用戶應更加留意背後的環境代價，「這裡涉及大量的水資源。我們必須思考自己為什麼使用這些技術、怎麼使用、以及使用的頻率。」

他進一步指出，AI的發展已無法逆轉，但社會仍可從政策層面推動更永續的思考，「我們需要更整合的策略，決定資料中心該設在哪裡、該如何進行冷卻，才能減少能源與水的消耗。」

格雷克許特別點出，英國政府將南牛津郡（South Oxfordshire）視為人工智慧產業的首波成長區，但目前似乎沒有人真正思考，那些冷卻伺服器所需的大量淡水要從哪裡來，「這是一個迫在眉睫的問題，值得我們所有人深思。」

