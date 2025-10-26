　
真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」

▲▼真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」。（圖／翻攝「我是東湖人」臉書社團）

▲真的長菇！內湖路人驚見大白菇。（圖／翻攝「我是東湖人」臉書社團）

記者許力方／台北報導

首波有感東北季風連日在北台灣降下豪雨，氣象專家直指，罕見且持久的「共伴效應接力」，在北台灣整整連下了近7天的大雨，「下到發霉」。雙北民眾26日出門發現，路邊竟真的「長菇」，如同8月時，丹娜絲颱風後高雄也出現分隔島長出「綠褶菇」事件，陸續發文引起討論。

有民眾26日透過臉書「我是東湖人」社團發文，稱行經東湖國小附近時，發現路樹下因潮濕長出「蘑菇」了，引起在地人討論，還有附近居民直呼「要發霉了」。無獨有偶，雙北市有不少民眾也都紛紛在街上發現路邊的土裡、樹上長出一朵朵的菇，笑稱「下雨下到長菇菇」。

▲▼連日豪雨。（圖／中央氣象署）

▲北台灣連日豪雨。（圖／中央氣象署）

事實上，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」25日發文提及，今年首波有感的東北季風，巧遇風神颱風外圍水氣、太平洋高壓東南風暖濕氣流，以及被搓出來的熱帶擾動97W，使冷暖氣團長時間交會，出現罕見且持久的共伴效應接力，結果北台灣整整連下了將近7天的大雨，「下到發霉」。

文中並根據氣象署統計觀測，指從19日至今，台北陽明山區雨量至少達1800毫米，平地最多的則是在新北石碇及台北士林均達1000毫米。

▼高雄8月暴雨，分隔島長出一堆有毒綠褶菇。（圖／民眾提供）

▲▼高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

