　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警還原過程：台南六分局荒謬失職

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

記者吳奕靖／台南報導

台南市立殯儀館今年3月驚傳「球棒隊」鬥毆事件，一家人在送別長輩時竟遭暴力集團襲擊，悲傷喪禮瞬間變成恐怖現場。被害人控訴，原本報警求助卻反被警方依「聚眾鬥毆罪」移送地檢署，氣得痛罵「原告變被告！」質疑警方亂辦案，而退休的三線一高階警官池文光直指台南第六分局「失職」。

事發當天，家屬結束公祭後發生口角，大伯女婿撂話「下午再來」，家屬擔心出事立刻報警提醒「對方要撂人」，卻遭員警回：「那不重要，等會再說。」下午果然爆發衝突，一群人持球棒衝進台南市立火化場停車場攻擊，喊著「牙家司」「撂家司」亂打，造成多人受傷。被害人說：「那不是鬥毆，是預謀的暴行，我的家人被打到骨折、腦傷，警察卻沒在意。」

結果近期在地檢署開偵查庭時，被害人才發現警方後來竟以「在場皆涉入」為由，把報案的女兒、女婿也列為被告移送。事後她詢問原因，警方解釋「在場都要移送」、「因球棒隊提告所以移送」，但家屬反問：「其他人為何沒被送？只聽前科累累的說詞就信？」她氣憤痛批：「對方不是毒品就是妨害性自主前科，還是犯罪組織的人，這樣胡亂提告，警察連查都不查，難怪檢察官抱怨都是警察移送的！」

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

她更說：「我連球棒隊都沒看到，過去時他們早開車跑走了，只因為他們提告就把我移送？這是哪門子辦案！」我們明明是報案、是被打的一方，卻全被送進被告名單裡，心裡真的崩潰又無力。」被害人最後語氣沉痛地說：「既然第六分局要用妨害秩序罪移送我們，我們決定不多做解釋，希望檢察官起訴、法官判刑。讓我們的判決書掛在司法院網站上，成為未來可引用的案例，讓大家自己去看清楚，要當快樂的球棒隊去打人，還是被打到殘廢、甚至死亡的乖人。我相信，有人會選擇打人，也有人會選擇沉默被打，因為怕報警反被當罪犯。」

桃園市政府警察局民防管制中心主任退休的池文光表示，根據刑法「聚眾鬥毆罪」的定義，必須是在公共場所或可自由出入場所，聚集三人以上，意圖施強暴或脅迫行為。他指出：「當天是在殯儀館處理喪事，是家屬辨喪儀、撿骨的正常行為，不具聚眾鬥毆的意圖。」

池文光進一步分析，從現場影片可見，是球棒隊一方持球棒衝入、對喪家成員施暴，該行為明顯涉有刑法聚眾鬥毆罪嫌；但谷家成員屬於被打反擊方，「何來聚眾鬥毆之說？」他直言：「難道被打不能還手？要被打到殘廢甚至死掉才算無罪嗎？」

他強調，法律雖規定「在場助勢者」亦可能構成共犯，但從影片與筆錄內容看，喪家成員沒有助勢言行，甚至有人只是喊「報警」。池文光認為，警方有義務區分「聚眾施暴」與「被迫防衛」的行為，不能貿然將雙方一併移送。因此「警察查案應查明犯罪嫌疑的有利與不利事證，不該只圖方便、全部打包送辦，這會變成『入人於罪』。」他說，台南市第六分局若未清楚檢視監視畫面、未釐清攻守角色，「就有失職之虞。」

他語重心長地說：「這案子其實很簡單，8名球棒隊從外頭衝入施暴，喪家6人在場辦喪儀被打反擊。結果，施暴的與被打的全被當作共犯，這樣的偵查方式不僅荒謬，也損害警察公信力。」池文光呼籲，警方應讓證據說話，「該抓誰就抓誰，該還清白的就還清白，不然人民看在眼裡，心裡只會覺得寒。」

【相關新聞閱讀】

獨／出殯日「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　怒控警方鬼遮眼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO　曾受外媒專訪

快訊／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝　雙向封閉管制

人妻賣場用餐區看影片超大聲　被勸竟嗆：想安靜就去高級餐廳

動不動就叫警察！女遭工程詐騙...領10萬被拒怒嗆：我不是犯人

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警還原過程：台南六分局荒謬失職

快訊／台中資源回收場大火　漫天濃煙環保局急喊關閉門窗

獨／出殯日「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　怒控警方鬼遮眼

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO　曾受外媒專訪

快訊／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝　雙向封閉管制

人妻賣場用餐區看影片超大聲　被勸竟嗆：想安靜就去高級餐廳

動不動就叫警察！女遭工程詐騙...領10萬被拒怒嗆：我不是犯人

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警還原過程：台南六分局荒謬失職

快訊／台中資源回收場大火　漫天濃煙環保局急喊關閉門窗

獨／出殯日「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　怒控警方鬼遮眼

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

社會熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

即／台中資源回收場大火　環保局急喊關閉門窗

台北101美食街男子用餐　竟遭包包襲

獸醫女神痛批寵物益生菌　廠商怒求償百萬

台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺亡

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

更多熱門

相關新聞

獨／「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　控警鬼遮眼

獨／「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　控警鬼遮眼

台南市立殯儀館今年3月驚傳「球棒隊」鬥毆事件，一家人在送別長輩時竟遭暴力集團襲擊，悲傷喪禮瞬間變成恐怖現場。更令被害人崩潰的是，報案的家屬不僅沒有獲得保護，反而被警方依「聚眾鬥毆罪」移送地檢署，氣得痛罵「原告變被告！」，質疑警方辦案失公、讓她從受害人變成笑話。

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／台南男離家失聯！今早尋獲「漂浮堤岸水邊」

快訊／台南男離家失聯！今早尋獲「漂浮堤岸水邊」

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

關鍵字：

台南殯儀館球棒隊火葬場火化場報案聚眾鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面