獨／挨揍報警也被移送！退休高階警還原過程：台南六分局荒謬失職

記者吳奕靖／台南報導

台南市立殯儀館今年3月驚傳「球棒隊」鬥毆事件，一家人在送別長輩時竟遭暴力集團襲擊，悲傷喪禮瞬間變成恐怖現場。被害人控訴，原本報警求助卻反被警方依「聚眾鬥毆罪」移送地檢署，氣得痛罵「原告變被告！」質疑警方亂辦案，而退休的三線一高階警官池文光直指台南第六分局「失職」。

事發當天，家屬結束公祭後發生口角，大伯女婿撂話「下午再來」，家屬擔心出事立刻報警提醒「對方要撂人」，卻遭員警回：「那不重要，等會再說。」下午果然爆發衝突，一群人持球棒衝進台南市立火化場停車場攻擊，喊著「牙家司」「撂家司」亂打，造成多人受傷。被害人說：「那不是鬥毆，是預謀的暴行，我的家人被打到骨折、腦傷，警察卻沒在意。」

結果近期在地檢署開偵查庭時，被害人才發現警方後來竟以「在場皆涉入」為由，把報案的女兒、女婿也列為被告移送。事後她詢問原因，警方解釋「在場都要移送」、「因球棒隊提告所以移送」，但家屬反問：「其他人為何沒被送？只聽前科累累的說詞就信？」她氣憤痛批：「對方不是毒品就是妨害性自主前科，還是犯罪組織的人，這樣胡亂提告，警察連查都不查，難怪檢察官抱怨都是警察移送的！」

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

她更說：「我連球棒隊都沒看到，過去時他們早開車跑走了，只因為他們提告就把我移送？這是哪門子辦案！」我們明明是報案、是被打的一方，卻全被送進被告名單裡，心裡真的崩潰又無力。」被害人最後語氣沉痛地說：「既然第六分局要用妨害秩序罪移送我們，我們決定不多做解釋，希望檢察官起訴、法官判刑。讓我們的判決書掛在司法院網站上，成為未來可引用的案例，讓大家自己去看清楚，要當快樂的球棒隊去打人，還是被打到殘廢、甚至死亡的乖人。我相信，有人會選擇打人，也有人會選擇沉默被打，因為怕報警反被當罪犯。」

桃園市政府警察局民防管制中心主任退休的池文光表示，根據刑法「聚眾鬥毆罪」的定義，必須是在公共場所或可自由出入場所，聚集三人以上，意圖施強暴或脅迫行為。他指出：「當天是在殯儀館處理喪事，是家屬辨喪儀、撿骨的正常行為，不具聚眾鬥毆的意圖。」

池文光進一步分析，從現場影片可見，是球棒隊一方持球棒衝入、對喪家成員施暴，該行為明顯涉有刑法聚眾鬥毆罪嫌；但谷家成員屬於被打反擊方，「何來聚眾鬥毆之說？」他直言：「難道被打不能還手？要被打到殘廢甚至死掉才算無罪嗎？」

他強調，法律雖規定「在場助勢者」亦可能構成共犯，但從影片與筆錄內容看，喪家成員沒有助勢言行，甚至有人只是喊「報警」。池文光認為，警方有義務區分「聚眾施暴」與「被迫防衛」的行為，不能貿然將雙方一併移送。因此「警察查案應查明犯罪嫌疑的有利與不利事證，不該只圖方便、全部打包送辦，這會變成『入人於罪』。」他說，台南市第六分局若未清楚檢視監視畫面、未釐清攻守角色，「就有失職之虞。」

他語重心長地說：「這案子其實很簡單，8名球棒隊從外頭衝入施暴，喪家6人在場辦喪儀被打反擊。結果，施暴的與被打的全被當作共犯，這樣的偵查方式不僅荒謬，也損害警察公信力。」池文光呼籲，警方應讓證據說話，「該抓誰就抓誰，該還清白的就還清白，不然人民看在眼裡，心裡只會覺得寒。」

