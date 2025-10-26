　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道晚間多路段「時速不到40公里」　交通量估為平日1.2倍

▲▼國道多路段出現車潮。（圖／取自高公局1968網站）

▲國道多路段出現車潮。（圖／取自高公局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天為光復節連續假期收假日，截至晚間6時，國道部分路段出現車潮，包括國1竹北-新竹北向路段、豐原-台中系統北向路段、高科-岡山南向路段、國2大竹-機場系統東向路段等，時速僅30多公里，預估今天交通量為平日年平均1.2倍。

根據高速公路局即時路況，截至晚間6時，國1竹北-新竹北向路段、后里-台中系統南向路段、豐原-台中系統北向路段、高科-岡山南向路段、國2大竹-機場系統東向路段、國3南投-中興北向路段、柳營-烏山頭南向路段已出現收假車潮，時速均不到40公里。

高公局表示，下午國道主要壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、大雅系統至台中系統；國3北向高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5時，國道交通量為67.5百萬車公里，預估今天交通量為106百萬車公里。

高公局指出，今天中午12時13分於國1北向226.3公里處發生2輛小客車追撞事故；12時47分於國1北向231.2公里處發生3輛小客車追撞事故；下午2時09分於國3北向215.8公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，上述事故均導致車輛回堵影響整體車流。

10/25 全台詐欺最新數據

