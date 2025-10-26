波波牙醫「國外職業10年」想回台灣：能接受嗎？　網曝真實心聲

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

近來「波波醫師」在台進行醫療行為議題在全台引發熱議，正反意見交鋒。一名在南歐執業超過10年的女牙醫表示，由於家庭因素考慮搬回台灣生活，未來希望能繼續從醫，但也擔心自己的學歷背景會讓病患產生不信任感。對此，網友搖頭喊無法接受，但也有人認為，在國外執業10年，有許多醫療經驗，其實就可以。

女醫師在Dcard發文，在南歐讀歐語授課的牙醫學位，畢業後就一直待在國外，在當地執業十幾年，「一方面台灣不喜歡波波，我也沒有background，而且國外牙醫更賺，還有work life balance」，不過最近因為家庭因素，打算搬回台灣。

她提到，一直都有在做理財投資，這些年大概也賺夠了，但對工作還有熱忱，希望回台灣後考國考繼續執業，但也擔心自己「波波醫師」的身分會被台灣人打槍，「畢竟我對牙醫這個職業的熱愛很大一部分也來自患者良好的回饋，如果大家身為病患是認可的嗎？看牙醫會安心嗎？」若多數人不能接受，她便打算提早過退休生活。

貼文曝光，網友認為原PO的狀況不一樣，「是在當地靠實力考上而且能職業的牙醫嗎？如果是的話你在台灣診所上寫清楚反而能當廣告」、「妳讀當地班，而且考過語言檢定考到執照，還在當地執業超過10年，其實台灣人還算能接受，但妳要記得把這些經歷寫在學經歷，基本上國外執業過的，台灣醫界相對不會當成波波」、「你有辦法在當地執業，台灣人的接受度比一般波波肯定更高」。

也有人認為醫術、經驗更重要，「我個人覺得醫術沒問題的話，學歷怎樣沒差」、「其實職業十幾年經驗該有的都有了，不是特殊情況或者大手術的話，並不會特別在意學歷」。不過也有網友拒絕，「我會查學歷，看到是波還有西之類的，那間診所直接拒絕往來戶，抱歉」、「還是不想給波波看」、「只要是波波地區的醫生，一律跳過」。