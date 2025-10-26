泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后

▲泰國象園負責人讓大象下跪，以哀悼王泰后。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國詩麗吉王太后24日離世，舉國進入哀悼期，政府機關與學校也開始降半旗、穿黑衣以示敬意。由於詩麗吉王太后生前對泰國大象保育貢獻良多，大城府象園「大象宮殿暨皇家大象圍欄」（Elephant Palace and Royal Elephant Kraal）特地帶著9頭大象，身著黑白布匹，下跪致哀。

根據KhaoSod報導，從照片中可以看到，9頭大象排成一列集體下跪，用最莊嚴的姿態向已故詩麗吉王太后致哀。大象身著黑白相間布匹、頸掛白色花環，其中2頭大象更背著詩麗吉王太后遺像，與象夫們共同默哀93秒後集體跪拜。

大象宮殿暨皇家大象圍欄負責人萊通連·米潘（Laithonglian Miphan）表示，詩麗吉王太后生前對泰國大象保育貢獻良多，並將大象視為泰國的國家象徵。他說，「王太后的仁慈深深感動了我們每一位參與大象保護工作的人員，以及全泰國人民的心。」他回憶，過去有幸在王太后面前表演時，她曾親自指示要好好照顧大象，確保牠們保持溫順並與人類維持良好關係。

受到王太后指導啟發，萊通連在大城府成功繁殖超過100頭大象。他感念地說，王太后富有遠見，對大象照護提供寶貴見解。因此他自發地帶著象園員工以及大象舉行這場哀悼儀式。

泰國全國哀悼浪潮持續擴散，從北部到南部深山區域，各府民眾紛紛降半旗致哀、身著黑衣、在公共場所懸掛哀悼布條。在夜豐頌府、汶干府、春武里府等地，市場內的黑色服裝甚至銷售一空。

萊通連也表示，自己將與大象及象夫們組成隊伍，前往大皇宮參加追悼王太后的遊行活動，以表彰她在大象保育方面的無與倫比的貢獻。