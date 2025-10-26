　
北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天到周三持續受東北季風影響，北部及東半部雨勢明顯，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨，北台灣局部低溫可達20度，中南部日夜溫差大。周四東北季風短暫減弱，降雨趨緩，周六又有下一波東北季風接續影響。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，尤其周二大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，周二及周三宜蘭也有局部大雨機率。周四、周五東北季風減弱，水氣減少，東半部、基隆北海岸仍有雨勢。

劉沛滕指出，今天受東北季風影響，北部及東半部雲量多，桃園以北、宜花有局部降雨，部分東半部沿海也有零星降雨，中南部晴到多雲、可見陽光，午後山區或部分南部地區有短暫降雨。溫度方面，南部日夜溫差大，北部整天濕涼。

他表示，未來一周降雨以東北季風為主，明天至周三是降雨相對明顯時間，北部及東半部都有局部降雨，宜蘭有局部大雨，周二北海岸、大台北山區也有局部大雨，中南部山區午後有短暫降雨。

他指出，周四、周五東北季風減弱，環境轉為東風，東半部有零星降雨，基隆北海岸、東北角也有降雨，其他地區溫度回升，降雨趨緩。周六下波東北季風報到，桃園以北及東半部又容易有降雨。

溫度方面，劉沛滕表示，今天至周二清晨北台灣偏涼，低溫約22度，北海岸、近山區局部可能下探20度，中南部日夜溫差可達10度。周四白天高溫回升，周六下一波東北季風影響又轉涼。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客
哪些ATM可領普發1萬　提領條件一次看
快訊／信義區豪宅雙屍　37歲男、25歲女驚人身分曝
快訊／台中麻園頭溪驚見疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍泡水
導演申聖勳被發現家中猝逝！享年40歲
非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫
山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局
雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫

明天(26日)光復連假收假日，東北季風增強，北東有降雨機會，局部低溫探21度，要到下周四東北季風減弱，溫度才會短暫回升，不過11月1日再有另一波東北季風接力，北部和宜蘭將再迎來一波降溫。

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

