北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天到周三持續受東北季風影響，北部及東半部雨勢明顯，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨，北台灣局部低溫可達20度，中南部日夜溫差大。周四東北季風短暫減弱，降雨趨緩，周六又有下一波東北季風接續影響。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，尤其周二大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，周二及周三宜蘭也有局部大雨機率。周四、周五東北季風減弱，水氣減少，東半部、基隆北海岸仍有雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕指出，今天受東北季風影響，北部及東半部雲量多，桃園以北、宜花有局部降雨，部分東半部沿海也有零星降雨，中南部晴到多雲、可見陽光，午後山區或部分南部地區有短暫降雨。溫度方面，南部日夜溫差大，北部整天濕涼。

他表示，未來一周降雨以東北季風為主，明天至周三是降雨相對明顯時間，北部及東半部都有局部降雨，宜蘭有局部大雨，周二北海岸、大台北山區也有局部大雨，中南部山區午後有短暫降雨。

他指出，周四、周五東北季風減弱，環境轉為東風，東半部有零星降雨，基隆北海岸、東北角也有降雨，其他地區溫度回升，降雨趨緩。周六下波東北季風報到，桃園以北及東半部又容易有降雨。

溫度方面，劉沛滕表示，今天至周二清晨北台灣偏涼，低溫約22度，北海岸、近山區局部可能下探20度，中南部日夜溫差可達10度。周四白天高溫回升，周六下一波東北季風影響又轉涼。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）