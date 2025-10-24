　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

▲長榮航空孫姓女空服員服勤是否過勞引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空孫姓女空服員抱病服勤，引發社會關注空服員請假制度。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員9月底抱病執勤，返台就醫後病逝，長榮航空事後公開致歉，並提出精進措施外，調查報告也出爐，點出事務長應變和通報不足等4狀況。長榮航空表示，將研擬即時解除組員任務機制，其他協助分擔組員可加津貼鼓勵外，年底前也將調整考評制度，增加空服員請病假裕度。

長榮航空一名孫姓空服員9月25日於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空調查報告出爐，長榮表示，針對空服員病逝深感遺憾與不捨，長榮在這段期間首要之務為對內完成本事件調查報告，釐清事件來龍去脈與責任歸屬，並檢討公司在該事件中可以做得更好的地方，力求給家屬一個交代。

該起憾事發生後，長榮航空10月17日召開記者會，宣示內部調查報告將於一周後完成，該調查報告於昨(23)日完成，並提報主管機關。勞動部與桃園市勞動局日前也前往長榮航空訪談該班機組員，相關調查仍在進行中，長榮航空表示，將全力配合政府機關之調查。

針對調查報告內容，長榮航空也提出4點說明。長榮表示，孫姓空服員於9月22日服勤BR95台北-米蘭去程航班，9月23日抵達米蘭入住飯店，並於9月24日服勤BR96米蘭-台北回程航班，服勤期間出現身體不適，回程後段孫員已難以負荷正常勤務工作，9月25日航機抵達桃園機場後，由地勤協助就醫。

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

▲空服員病逝，長榮航空日前召開記者會道歉並承諾調查報告一周內出爐。（資料圖／記者湯興漢攝）

其次，長榮指出，負責領導後艙事務之事務長於異常狀況之應變與通報執行有所不足，且航程中組員已出現明顯不適時，未立即啟動機上醫療資源及諮詢機制，亦未依異常作業原則通報機長及報到中心，導致醫療支援無法及時介入。

第三，有關醫療相關資訊部分，公司有為組員投保外站醫療保險，在機場使用救護車之費用是由公司所負擔，但是發現組員並未充分理解既有權益，讓公司緊急處置的程序未能被落實，使得組員在危機當下的判斷出現失誤，這是公司要再加強的地方。

長榮進一步指出，在該事件中，部分組員提到對於外站站主任的聯絡方式並不了解，未來長榮航空將提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，建立平台公開揭示，以利組員在勤務及休息期間均能確保迅速運用資源，避免憾事發生。

第四，長榮說明，除了加強落實既有程序和宣導組員既有權益，也會進一步調整現有制度，來降低本次事件組員擔憂造成其他機上同仁困擾的情況。「本次事件中，孫姓空服出於對其職務負責任的心態，不願造成其他同仁困擾，起初婉拒了其他組員的休息提議，雖經事務長減輕其職務，但仍使她未能在回程機上即時獲得充分休息。」

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,航空業,觀光,派飛。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空將檢討考評制度增加空服員請病假裕度。（資料圖／記者李毓康攝）

長榮也提出相關改善方案，目前已著手研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，公司也將加發缺員津貼予同班機其他組員，來減低身體不適組員的歉意。另外，公司也研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度。

長榮指出，考量本事件發生後，同班機組員可能造成的心理衝擊，已立即安排空勤管理職以一對一的方式關懷當班組員，同時將安排美國執業臨床心理師專業團隊，對當班組員進行心理諮商與追蹤輔導。長榮將依上述調查結果進行後續處置，幾項精進措施，也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

長榮強調，此次事件對長榮航空而言，是極其沉痛的提醒，承諾會用更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境，並期盼透過制度的改善，讓遺憾不再發生。

