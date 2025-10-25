　
地方焦點

嘉邑玉皇宮送暖　捐贈細水霧幫浦消防車+自動心肺復甦機

▲▼ 嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈嘉義縣消防局，細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車總價新臺幣200萬元整及自動心肺復甦機95萬元整，由嘉義縣縣長翁章梁代表接受並頒贈感謝獎狀，由衷感謝廟方造福社會的慈善義舉。

▲▼ 嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機。（圖／記者翁伊森攝）

玉皇宮表示，「取之社會，用之社會！」盼持續拋磚引玉，傳遞善念，本次捐贈，由玉皇宮代表蔡主委輝弘捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機回饋鄉里做為災害搶救及急救使用，更作為對嘉義縣消防局所有無私奉獻的行動，給予精神支持以為後盾，也讓消防人員有先進的裝備器材執行救災救護勤務。相信所有的嘉義縣民也都能感受到這份溫暖，感激之情不言而喻！

▲▼ 嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣幅員遼闊，災害型態多樣，緊急救災也愈趨複雜、有難度，造成消防人員傷亡慘重，社會輿情紛紛對消防人員的工作環境進行探討，感謝廟方長期關心第一線消防人員的服勤裝備是否完善與安全，本次捐贈之細水霧幫浦消防車，乃利用高壓將水霧化，能瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達到迅速滅火的效果，特別適用於初期火災或車輛火警；自動心肺復甦機可於執行CPR時提供穩定、持續且有效的胸外按壓，大幅提升患者到院前的存活率。再次感謝玉皇宮造福人群、慷慨解囊，此善心義舉深獲我全體消防、義消團隊及鄉民讚賞與肯定。

▲▼ 嘉邑玉皇宮(天公廟)捐贈細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機。（圖／記者翁伊森攝）

泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

