川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

▲ 美國總統川普下令拆除白宮東翼，現場遍布瓦礫與施工機具。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由於美國政府關門導致多數首都景點暫停開放，不少旅客近日轉往白宮附近參觀。然而他們迎來的卻是前所未見的景象，美國總統川普下令拆除白宮東翼，現場遍布瓦礫與施工機具，引發廣泛爭議。

根據外媒的報導，白宮東翼自1942年擴建以來，一直是第一夫人及幕僚的主要辦公區域，如今卻被高高的圍欄隔離。兩台巨型拆除機在塵土與噪音中作業，讓許多觀光客與民眾感到震驚與憤怒，一名來自費城的79歲遊客喬納森芬伯格說，「全國還有那麼多人吃不飽、無家可歸，他卻砸下鉅資搞這種東西？」

喬納森的妻子瑪麗安也批評川普早前對白宮玫瑰園的改造，將草坪鋪上地磚並設置黃色遮陽傘讓這座歷史建築「變得像昂貴的酒店」。

根據白宮消息，川普計畫在東翼原址興建一座面積約9萬平方英尺的「金色大宴會廳」，以作為國宴及大型活動場地。川普強調，這項工程「將使白宮更現代、更符合國家地位」，並稱原有東翼「又小又過時，不值得懷念」，川普在記者會上說，「這棟建築太小，附加的那層也不好看。」並形容新宴會廳「將與白宮完美融合」。

然而批評聲浪不斷，民主黨議員質疑此項目未經國會正式審核，撥款程序不透明。據悉，工程預算約為3億美元，資金主要來自私人捐助，包括Google等大型科技公司，以及川普本人部分出資。白宮官員則辯稱，總統無需拆除許可，並表示計畫將遞交給國家首都規劃委員會審議。目前該委員會主席正是川普任命的白宮幕僚長。

部分保守派學者則為川普辯護，美國傳統基金會副總裁維多利亞科茨在社群平台上寫道，「宴會廳將是白宮的重要升級，而非美學災難。」但許多美國民眾並不認同，52歲的德州科技業員工凱文韋德批評，「他說過不會動白宮建築，但現在卻把整個東翼拆了。這完全是自相矛盾。」同樣來訪的製藥公司職員艾迪森阮（Addison Nguyen）則直言，「這只是川普的面子工程，根本沒有人能制衡他的決定。」

儘管現場仍有部分支持者與好奇的遊客駐足觀望，多數人對白宮這座兩百多年歷史的象徵建築遭到如此大規模變動，仍感到錯愕與無奈。阮最後說道，「很遺憾的是，這件事可能還不是最令人擔心的事。」

