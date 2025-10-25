快訊／泰國王太后病逝！享壽93歲　泰王下令服喪一年

▲泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）病逝，享壽93歲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國王室25日宣布，王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間9時21分，在曼谷朱拉隆功紀念醫院（King Chulalongkorn Memorial Hospital）安詳離世，享壽93歲。泰王也下令，王室成員與王室官員皆須服喪一年。

根據泰國王室事務局（The Bureau of the Royal Household）聲明，醫療團隊自2019年9月7日起持續為詩麗吉王太后治療，期間發現她罹患多項疾病及多系統異常，需要長期照護。

▲詩麗吉晚年病痛纏身，泰王與蘇提達王后（Queen Suthida）探視。（圖／達志影像／美聯社）



詩麗吉自2012年中風後便鮮少公開露面，長年臥病在床。她17日因敗血症病情惡化，儘管醫師全力搶救，仍於24日晚間病逝。

現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已指示王室事務局依傳統禮制舉行最高榮譽的王室葬禮，王太后遺體將安置於曼谷大皇宮（Grand Palace）的杜實瑪哈帕薩王座殿（Dusit Maha Prasat Throne Hall）。

▲泰王同時下令，自王太后逝世之日起，王室成員與王室官員皆須服喪一年。（圖／達志影像／美聯社）



泰王同時下令，自王太后逝世之日起，王室成員與王室官員皆須服喪一年，以示哀悼。

詩麗吉1932年8月12日出生於王族之家，青年時期旅居英、法兩國。她在歐洲與正在瑞士求學的蒲美蓬相識，兩人於1949年訂婚。婚後育有一子三女，包括現任泰王及詩琳通公主（Princess Maha Chakri Sirindhorn）等。

蒲美蓬夫婦1960年代頻繁訪問歐美與亞洲多國，詩麗吉以端莊氣質與親切笑容受到各界喜愛，成為泰國外交的象徵人物。她不僅四度登上《國際最佳著裝名人榜》（International Best-Dressed List），也是世界上在位最久的王后之一。

▲▼前泰王蒲美蓬夫婦1960年代頻繁訪問歐美與亞洲多國。（圖／路透）



除了國際舞台，詩麗吉也長年投入國內事務。她多次隨國王巡視各地發展計畫，並創立「支援基金會」（Support Foundation），協助農村婦女製作與販售手工藝品，推廣泰國傳統文化與手工編織。她同時關心宗教議題，長期支援南部佛教團體，在動亂地區推動和平與社會重建。

詩麗吉在1980年代一度傳出因憂鬱與神經性疾病而暫時淡出公眾視野，2012年中風後更幾乎不再公開活動。她的女兒朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）曾透露，母親長年飽受失眠與疲憊之苦。

詩麗吉的生日8月12日被定為泰國母親節，象徵她在泰國人心中的母親形象。如今這位王太后辭世，也象徵著泰國一個時代的結束。