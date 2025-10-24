　
社會 社會焦點 保障人權

慶生遭砸蛋糕怒翻桌　他一打三對決壽星獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子去年8月間參加林姓友人的慶生聚會，卻因酒後遭他人砸中蛋糕，憤而掀桌離席，雙方爆發口角衝突，結果通通挨告上了法院。不過，吳男一審獲判無罪，檢方提出上訴，但台南高分院法官認為他是以一敵三，不構成刑法第150條第1項之「聚集3人以上者」，最終裁定駁回檢方上訴。

▲▼慶生,生日,吹蠟燭,蛋糕。（圖／CFP）

▲吳男與朋友聚會慶生，最後卻演變成大亂鬥。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男與林男及另外2名友人，在去年8月間前往某時尚會館為林男慶生，但他不滿酒後遭他人砸中蛋糕，一氣之下翻桌離開包廂，雙方因而發生口角衝突，並在會館的中庭互毆，一度還互相搶奪垃圾桶當武器，結果4人通通掛彩。

林男及2名友人被雲林地院法官依犯在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，均判處有期徒刑3個月，僅1人獲宣告緩刑。而吳男一審則被裁定無罪，檢方不服，決定提出上訴。

然而，台南高分院法官認為，吳男雖然是與林男等人一同前往會館唱歌喝酒，但發生衝突時，他與另外3人處於敵對關係，彼此相互對立，況且本案是林男等3人打他1人，他根本沒有聚眾施暴的客觀行為以及糾眾騷亂可言。

法官表示，吳男並非聚眾的一方，他的行為顯然與刑法第150條第1項之「聚集3人以上者」的構成要件不符，最終認定檢方上訴為無理由，裁定駁回。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上
新莊男一下車　遭開3槍斃命！2嫌聲押、1嫌10萬交保
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世

陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

台鹽綠能公司經營舞弊案持續延燒，台南地檢署檢察官針對台南地院裁定准許前台鹽公司董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁三人交保停止羈押提出抗告，陳啟昱24日辦妥600萬交保後，已離開看守所，但檢方抗告後，台南高分院今天撤銷台南地院先前的交保裁定，將全案發回更審。今（26）日早上10點重開羈押庭。

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

想退25元蛋餅被拒　她闖櫃檯拿錢慘了

想退25元蛋餅被拒　她闖櫃檯拿錢慘了

不滿小三賠比較少　外遇男提再審慘敗

不滿小三賠比較少　外遇男提再審慘敗

