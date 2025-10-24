光復節連假國旅訂房率近6成　創今年連續假期新高

▲光復節連假前2日平均訂房率59.14%，創今年連假新高。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

今天起為光復節3天連續假期，根據交通部觀光署統計，假期前2日平均訂房率59.14%，為今年以來連續假期新高，其中又以連江縣77.16%最高，台北市也有超過7成，另有5縣市高於平均。

疫後出國熱度未減，今年不少連續假期國旅訂房率不到5成，除了端午連假未公布實際數字外，像是春節9天假期約41.28%、228連假49.28%、清明連假47.66%、教師節連假55%、中秋連假40.14%、國慶連假52.96%，而此次光復節連假59.14%，為今年連假新高。

根據觀光署截至10月17日統計，光復節連假前2日訂房率，前3名依序為連江縣77.16%、台北市 74.45%、宜蘭縣68.05%；另外，新北市、台中市、南投縣及嘉義市等4個縣市訂房率也高於平均。

若以各日訂房率來看，連假首日前3名為連江縣78.17%、台北市73.50%、宜蘭縣68.61%；新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣及台東縣也有超過5成。

至於連假次日前3名為連江縣76.14%、台北市75.41%、宜蘭縣67.49%；基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣及金門縣也超過5成。

觀光署分析，光復節連假期間有許多活動，包括台灣好湯-溫泉美食嘉年華、台灣自行車旅遊節、各縣市舉辦的萬聖節或大型活動等，因此吸引大量人潮到訪旅遊。