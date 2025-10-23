　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣首位赴日祝賀立委！　邱志偉見證高市早苗就任首相

▲▼民進黨立委邱志偉分別拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子和國民民主黨眾議員西岡義高、岸田光廣與參議員原田秀一。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供）

▲民進黨立委邱志偉拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、民進黨立委邱志偉21日訪問日本，當日恰逢日本國會選出首位女性首相高市早苗，邱志偉是台灣首位赴日祝賀的立委，且在新內閣誕生當日，即赴東京拜會多位自民黨、國民民主黨的日本國會議員。邱志偉除向自民黨議員表達祝賀與誠摯問候，也針對高市內閣下的台日關係立即展開交流，特別是在CPTPP入會、半導體與區域安全等領域深化合作，展現台日友誼持續不變與雙邊高度互信。

邱志偉表示，高市早苗長期堅定支持台灣，主張「台灣有事即日本有事」，擔任眾議員期間曾多次訪台，也曾與總統賴清德會晤交流，是日本政壇重要友台力量。邱志偉指出，台灣應把握新內閣成立契機，推動國會層級跨黨派對話與戰略合作，深化經貿、安全與科技交流，共同維護印太地區和平穩定。

邱志偉此次分別拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子和國民民主黨眾議員西岡義高、岸田光廣與參議員原田秀一，就CPTPP入會、能源政策、經濟發展及區域安全等議題廣泛交換意見。拜會自民黨議員鈴木貴子時，邱志偉籲請日方持續支持台灣加入CPTPP。鈴木貴子重申，未來高市內閣將延續友台政策，推動兩國關係更上一層樓。

拜會西岡義高時，則針對台海情勢、經濟安全及能源合作進行深入交流。邱志偉指出，台日同處印太戰略核心，應強化安全與經濟安保合作。西岡義高表示高度認同，他將持續關注高市內閣有關推動強化防衛與經濟安全法案的進展。

而邱志偉與岸田光廣會面時表示，台灣在再生能源與電網韌性建設上已累積豐富經驗，願與日本攜手推動綠能技術、電力穩定與減碳策略合作。岸田光廣對台日合作表達讚許，且感性回憶，2011年東日本大震災時深受台灣援助，他將台灣友人贈送的書畫懸掛於辦公室，以表台日友誼長存。

此次邱志偉亦拜會原田秀一，就日本通膨與經濟政策進行交流。原田秀一指出，日本目前面臨「成本型通膨」，主要因油價高漲、烏俄戰爭與日圓貶值造成生產成本上升，國民民主黨主張透過減稅、積極財政與金融寬鬆振興經濟，改善國民生活，雙方也討論到新型能源技術。邱志偉最後以其選區的「高雄岡山」與「岡山大學」同名為由，邀請原田秀一來訪高雄岡山，深化地方層級的交流與合作。

邱志偉強調，他是高市內閣選出後，第一位赴日訪問的立委。台日兩國共享民主、自由、人權與法治價值，應透過制度化國會交流與跨黨派合作。這次出訪在經貿、安全、能源領域都有充分交流，力求讓「理念相近、命運與共」的台日關係成為印太民主國家的合作典範。

▲▼民進黨立委邱志偉分別拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子和國民民主黨眾議員西岡義高、岸田光廣與參議員原田秀一。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委邱志偉分別拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子和國民民主黨眾議員西岡義高、岸田光廣與參議員原田秀一。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委邱志偉分別拜會自民黨廣報本部長、眾議員鈴木貴子和國民民主黨眾議員西岡義高、岸田光廣與參議員原田秀一。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供）

 
10/21 全台詐欺最新數據

