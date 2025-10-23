　
國際

SpaceX出手了！　停用緬甸詐騙園區「逾2500台星鏈設備」

SpaceX出手了！緬甸詐騙園區「逾2500台星鏈設備」遭停用

▲ 烏克蘭火車上的星鏈天線。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）近日宣布，已主動切斷超過2,500台在緬甸詐騙園區中使用的星鏈（Starlink）衛星設備。這項行動揭露了全球關注的跨國詐騙網絡與高科技濫用問題。

據《BBC》報導，人權組織與執法單位估計，目前在緬甸與泰國邊境一帶運作的詐騙園區共超過30處，這些由中國犯罪集團操控的基地，每年透過戀愛詐騙與投資詐騙，從全球受害者手中詐取數百億美元。許多勞工被以「高薪工作」為誘餌，遭人販運至園區後囚禁，並被迫參與詐騙活動。倖存者形容園區環境有如人間煉獄，長時間強迫勞動、暴力威脅與酷刑層出不窮。

緬甸在今年2月宣布要全面取締詐騙園區後不久，大量星鏈天線卻開始出現在當地詐騙園區的屋頂上。根據全球5大區域性網際網路註冊管理機構之一「亞太網路資訊中心」（Asia-Pacific Network Information Centre，APNIC）的數據顯示，在短短3個月內，星鏈在幾乎毫無基礎的情況下，迅速成為這個內戰國家的最大網路服務提供者。

因此，跨黨派的美國國會聯合經濟委員會（United States Congressional Joint Economic Committee，JEC）近期也宣布，正式對星鏈（Starlink）衛星網路，是否涉及為緬甸詐騙中心提供網路服務展開調查。JEC民主黨領袖成員、美國參議員哈桑（Maggie Hassan）更呼籲馬斯克立即阻斷星鏈對這些詐騙工廠的服務，「許多人或許都察覺詐騙簡訊、電話與電子郵件越來越多，但他們可能不知道，這些跨國犯罪集團在世界另一端，正透過星鏈的網路連線來實施詐騙。」

對此，星鏈商業營運副總裁德瑞爾（Lauren Dreyer）22日發文回應稱，SpaceX在全球超過150個已獲許可的市場中，皆遵守當地法律，「SpaceX持續努力識別違反我們『可接受使用策略』（Acceptable Use Policy）及相關法律的行為，因為如同其它消費性電子產品與服務，能帶來巨大益處的技術也存在被濫用的風險。」

她續稱，SpaceX會在極少數情況下主動採取行動，「當我們識別出違反政策與法律的行為時，會立即介入，並與各國執法機構合作。」德瑞爾也強調，公司已在緬甸「主動識別並停用超過2,500台星鏈設備」，以防止技術被用於不法用途，「我們致力於確保星鏈服務成為一股善的力量，維持全球信任，不僅讓沒有網路基礎設施的地區能夠連線，也要偵測並防止惡意人士濫用科技。」

這次的斷訊行動正值緬甸軍方奪回「KK園區」（KK Park）之際，該園區是過去2年來最具規模的詐騙基地之一。軍方宣稱已「清除」園區、釋放2,000多名受困人員，並沒收30套星鏈終端設備。《BBC》取得的畫面顯示，大批工人徒步離開園區，屋頂上仍可看到多個星鏈天線。

雖然KK園區被奪回，但據悉仍有至少30個詐騙基地活躍於邊境地帶，雇用人數達數萬人。部分園區由忠於軍政府的民兵團體保護，外界尚不清楚他們是否仍能使用星鏈服務。

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

