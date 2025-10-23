萬聖節魅力十載　變裝踩街×獨立樂團×糖果屋村 成大商圈化身奇幻樂園

▲台南成大商圈第十屆萬聖嘉年華「魅力十載・萬聖傳奇」將於25、26日下午2時至晚間9時盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南成大商圈第十屆萬聖嘉年華「魅力十載・萬聖傳奇」將於25、26日下午2時至晚間9時盛大登場，今年以《糖果屋》為主題，封閉勝利路打造萬聖樂園，規劃千人討糖踩街、變裝大賽與街頭藝人演出，更首度封街聽團，邀請獨立樂團天氣瓶、Viber氣氛人壓軸演出，預計吸引上萬親子及青年湧入，為商圈注入節慶能量。

成大商圈指出，變裝活動為每年重頭戲，25日舉行成人及兒童組變裝大賽，參賽者將以走秀方式呈現各式造型，往年不少家庭扮演動漫或電影角色，現場宛如夢幻嘉年華。今年更創意推出26日限定「地味萬聖」變裝賽，鼓勵民眾以「日常卻詭異」造型報名，例如忘帶卡的上班族或戴安全帽買菜阿姨，以生活幽默顛覆傳統萬聖驚悚風格，強調參與感與社群互動，讓每位成為故事主角。

萬眾矚目的「千人變裝踩街大遊行」將於25日17時由KoSwing狗屎運爵士大樂團領隊，隊伍自9×9廣場出發，沿育樂街、大學路西段前進至勝利路主舞台，沿途工作人員發送糖果，營造討糖氛圍。成大廣場入口設置格林童話糖果屋體驗村，由展翼烘焙庇護工場打造童話場景並販售公益甜點；周邊並有萬聖魅力市集、ACG動漫表演、火舞、扯鈴等街頭藝術輪番登場，另設叢林探險氣墊城堡供親子同樂。

成大商圈發展協會理事長吳俋德表示，活動自2012年起從小型遊鬼逐步發展成封街嘉年華，今年以糖果屋象徵商圈甜蜜蛻變，感謝市府經發局與東區公所協力，除提升規模與安全，也希望透過社群與媒體曝光，吸引更多外地遊客共襄盛舉，一同為古都點亮萬聖之夜。活動全程免費，更多資訊可至成大商圈發展協會粉絲專頁查詢。