台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示：「最高標準應處」下午開應變會議

記者陳家祥／台北報導

台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部緊啟動應變作為，撲殺195頭豬隻並啟動回溯調查，且自22日起全國豬隻禁運禁宰5天。行政院發言人李慧芝今（22日）說，院長卓榮泰4點裁示，包括落實疫調工作、確認市面肉品安全無虞、穩定市場供應，並在台中設置前進應變所，用最高標準應處，並於今下午2點30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

針對台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性事件，行政院發言人李慧芝表示，農業部在昨晚檢驗結果出爐後，即向行政院院長、副院長、秘書長回報檢驗結果及初步評估。院長卓榮泰指示農業部長陳駿季，立即召開應變會議，確認後續處置方式。

李慧芝指出，農業部應變會議召開完畢後，陳駿季部長立刻在昨天深夜，再次向行政院三長回報會議初步結論。卓院長當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明。

李慧芝說，卓院長並有4點裁示。第一，落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源；第二，穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐；第三，在台中設置前進應變所，用最高標準應處；第四，即時向國人說明最新情形，並提供正確資訊，讓國人安心。

李慧芝表示，整個過程中，行政院持續向總統回報，總統指示行政院相關部會，必須落實執行相關應變措施，也必須公開向國人報告。而卓榮泰院長將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。