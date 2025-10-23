桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

▲桃園一間鐵皮倉庫火警，一對夫妻疑似受困。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市桃園區樹仁三街一處鐵皮倉庫今(23日)上午8時發生火警！消防獲報趕抵現場搶救後，於上午9時37分控制火勢。初步了解，事發地是六旬呂姓夫婦拿來堆放網拍用品的倉庫，有時候2人會在裡面過夜，由於目前兒子也連絡不上父母，懷疑恐怕受困在火場。

附近住戶表示，這間倉庫是一對經營網拍事業的夫婦使用，前幾年剛搬來，並將倉庫拿來堆放家庭五金用品，平常下班會回家，但有時候太累就直接過夜，而夫妻倆代步用的貨車就停在倉庫外，因此擔心2人恐怕受困在裡面。

兒子目前也在現場焦急等待中，他表示目前聯絡不上他們，也不清楚爸媽到底有沒有受困。

桃園市消防局指出，桃園區樹仁三街一處倉庫於上午8時36分傳出火警，消防局第一大隊大林分隊立即派出58名消防人員、29輛消防車與4輛救護車到場搶救，起火現場為一層連棟式鐵皮建築的五金倉庫，倉庫內堆放大批五金百貨商品，消防人員在火場四周架設多條水線灌救，由於火場傳出有一對男女受困火場，目前也正在持續搜救中。

此外，火場附近有一家安養院，因濃煙不斷竄入，桃園警分局大樹派出所所長馮清豪指揮同仁趕抵現場，除封鎖周邊道路外，也配合消防人員協助救災，並引導民眾行經該路段配合員警指揮提前改道，截至中午前順利撤出院內88名老人，所幸均平安無事。

▲兒子目前聯絡不上父母，在火警現場等待消息。