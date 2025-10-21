　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

▲▼新北市長侯友宜21日早到災害應變中心聽取防災工作整備情形。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜21日早到災害應變中心聽取防災工作整備情形。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市政府今（21日）晚宣布，新北市依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（10/22）日照常上班及上課。

但新北市府也表示，因持續受東北季風及低壓帶水氣影響，新北市災害應變中心目前維持二級開設。晚間6時由副市長朱惕之召開第4次會議，聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位的防災工作報告；依據氣象署及新北市氣象團隊情資研判，預估新北市仍會有豪雨至大豪雨發生機會，21日至23日總累積雨量可能達600-1100毫米，降雨會持續影響北海岸及東、南側山區，另沿海地區仍會有8-10級強陣風、其他地區陣風也可達6-8級。

新北市府說，截至今日19時止，新北市已受理案件共計145件，其中133件已結案，其餘均派員處置中，案件類別以路樹傾倒50件最多、積淹水29件次之。另針對97條土石流潛勢溪流紅黃警戒及大規模崩塌1處紅色警戒，合計已疏散撤離達1523人(含未納入警戒區之預防性疏散)，其中53人由區公所協助安置，其餘均為依親。

針對氣象署發布北海岸長浪警戒，新北市表示，因新北市富貴角已有觀測超過6米以上的巨浪，也透過區公所、警察局、消防局及海巡單位動員人車前往執行觀浪勸離作業。

新北市長侯友宜呼籲，雨勢趨緩後，已陸續開放重新堤外道及疏洪道車輛通行，並滾動式調整周邊開放紅黃線停車區域，請用路人配合相關道路疏導措施。另因連續降雨造成邊坡土石鬆軟，山區道路易有樹倒及落石情形，請市民朋友務必注意行車安全

10/19 全台詐欺最新數據

關鍵字：

新北風神侯友宜停班課共伴效應東北季風

