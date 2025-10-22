新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

▲新北一對夫妻同意開放式婚姻，最後卻變調。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導



新北一對夫妻原本同意開放式婚姻，已協商好要先讓對方知道並同意。不過丈夫卻偷偷和一名女子C小姐去泰國旅行，兩人不只親密互動、女方傳「我只有愛你」之情話，還拍了像情侶旅行等親密照片與影片，讓妻子覺得被背叛，身心受傷。新北地方法院審理後，近日判丈夫賠償妻子精神慰撫金20萬元。

判決書指出，妻子原本同意丈夫可以和別人發生親密關係，但要先經過她同意，這回丈夫完全沒告知，還私下和對方出遊、製作影片、傳愛意訊息。妻子甚至還翻出丈夫過去與另一名H女的性愛照片與影片，並指控丈夫與H女發生關係之事，她並未同意。

不過，丈夫提出兩人過去的對話，內容顯示妻子當時知道他在新加坡與H女發生關係，還說要「遠端直播」，並笑稱「你最爽」、「你就躺著讓她服務吧」等語句。

法院認為，妻子當時對丈夫與H小姐的行為是知情並接受的，因此不構成侵權。但丈夫和C小姐的互動明顯超過朋友，卻沒告知妻子，還留下大量親密合照與影像，且當丈夫對於C女稱「我只有愛你」時，則妻子身為配偶之價值與地位，顯將蕩然無存。

法官表示，就算是開放式婚姻，也不能瞞著另一半偷偷談戀愛或留下性愛紀錄。考量妻子因此受創嚴重，新北地方法院判丈夫要賠償精神慰撫金20萬元，並加計利息。