張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

▲雲林縣政府張麗善縣長於2018年12月25日召開禁廚餘養豬記者會畫面。（圖／雲林縣政府提供）

台中爆發非洲豬瘟引發產業震撼！雲林縣長張麗善今（22）日重申，早在2018年12月25日上任第一天，即宣布全縣禁止廚餘養豬，當時是為防堵非洲豬瘟從中國傳入，如今疫情仍難倖免，更凸顯當年雲林政策方向正確、決策超前。

雲林是全台最大養豬縣，當年非洲豬瘟自中國爆發後來勢洶洶，張麗善擔憂廚餘中可能混入國外受污染肉品，導致病毒擴散，於是主動推動廚餘回收再利用、改為飼料化養豬政策，成為全台第一個宣布全面禁用廚餘養豬的縣市，同時呼籲中央應持續全面禁止廚餘進入養豬場。

惟當時中央防疫政策搖擺不定，環保署與農委會對廚餘去向並無明確統一措施。雲林縣因身為養豬大縣，防疫不能等，「中央若無作為，地方只能自救」。 回顧2018年非洲豬瘟疫情初起，中央主責單位雖鼓勵廚餘養豬場轉型，但實際推動速度緩慢。時任行政院長賴清德曾批評地方政府「想到什麼就做什麼」，引發基層豬農與地方官員不滿。

根據當時資料，農委會代理主委陳吉仲曾公開說明，全台2045場廚餘養豬場應逐步轉型為飼料養豬，並提供補助與獎勵措施。雲林縣政府所採取的禁用廚餘政策，與中央防疫目標實際一致，差別僅在執行速度與決心。

多年後的今日，非洲豬瘟仍在亞洲多國肆虐。今早台中養豬場傳出檢體病毒核酸陽性，顯示防疫體系仍存在漏洞。部分豬農私下表示，若當年中央能全面支持地方禁用廚餘養豬政策，防疫防線或許能更早鞏固。

張麗善今日表示，廚餘是非洲豬瘟主要風險來源，可能會混入來自國外的受污染肉品，所以全國應效法雲林縣政策，持續全面禁止廚餘進入養豬場，這才是杜絕疫情的最根本防線。雲林縣政府農業處長魏勝德表示，此次案例位於中部地區，雲林縣屬高風險區，縣府高度警戒，縣長在第一時間即責成農業處及動植物防疫所召開防疫會議研議，力求防堵病毒進入縣內場域，同時啟動相關緊急防疫措施。

