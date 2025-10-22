曾酒駕撞癱人妻！整形名醫無照上路又出事　國際駕照騙警被打臉

▲整形名醫倪宗亨無照上路又出事，拿國際駕照糊弄警。（圖／翻攝診所官網）

記者賴文萱／高雄報導

整型名醫倪宗亨2016年和友人蔣姓富少聚會飲酒後，在路上競速狂飆，結果失控肇事撞癱陳女，被吊銷駕照。未料，倪宗亨今年8月開車上路時，遭後方自小客車追撞，警方到場後，倪拿出國外駕照想矇混過關，但遭警方當場抓包駕照已遭吊銷，無照上路連加罰最高可處3萬6000元。

倪宗亨9年前與友人蔣男在酒後分別駕駛BMW和JAGUAR名車，在高雄市中華路上競速狂飆，結果倪的BMW失控擦撞蔣的JAGUAR和路上另部轎車，蔣再撞翻對象陳女駕駛的轎車，導致陳女顱內出血、全身肢體機能減損癱瘓，倪也被吊銷駕照。

▲倪宗亨9年前駕駛BMW酒後與友人蔣坤翰飆車釀禍，造成Mini Austin女駕駛重傷、其拉布拉多愛犬當場身亡。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

今年8月30日12時45分許，倪宗亨開車上路時，在三民區覺民路與義永路54巷口，遭後方28歲自小客車龔男因未保持安全距離追撞，意外被撞出無照駕駛。

▲整形名醫無照上路又出事，停等紅燈遭後方車輛追撞，警方到場時，他竟拿國際駕照企圖矇混過關。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，雙方駕駛皆無酒駕，初步研判龔男不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，而倪宗亨現場拿出國外駕照企圖矇混過關，但經查證其駕籍資料已遭吊銷，因此依法製單舉發。

倪宗亨因酒駕遭吊銷駕照仍駕駛自小客車，分別違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款及第21條第3項規定，除處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰外，加罰新台幣12000元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。