社會焦點

曾酒駕撞癱人妻！整形名醫無照上路又出事　國際駕照騙警被打臉

▲▼整形名醫倪宗亨無照上路又出事，拿國際駕照糊弄警。（圖／翻攝診所官網）

▲整形名醫倪宗亨無照上路又出事，拿國際駕照糊弄警。（圖／翻攝診所官網）

記者賴文萱／高雄報導

整型名醫倪宗亨2016年和友人蔣姓富少聚會飲酒後，在路上競速狂飆，結果失控肇事撞癱陳女，被吊銷駕照。未料，倪宗亨今年8月開車上路時，遭後方自小客車追撞，警方到場後，倪拿出國外駕照想矇混過關，但遭警方當場抓包駕照已遭吊銷，無照上路連加罰最高可處3萬6000元。

倪宗亨9年前與友人蔣男在酒後分別駕駛BMW和JAGUAR名車，在高雄市中華路上競速狂飆，結果倪的BMW失控擦撞蔣的JAGUAR和路上另部轎車，蔣再撞翻對象陳女駕駛的轎車，導致陳女顱內出血、全身肢體機能減損癱瘓，倪也被吊銷駕照。

高雄市中華四路、三多四路口發生四車追撞車禍，造成MINI Cooper女車主重傷、其拉布拉多愛犬傷重不治。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲倪宗亨9年前駕駛BMW酒後與友人蔣坤翰飆車釀禍，造成Mini Austin女駕駛重傷、其拉布拉多愛犬當場身亡。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

今年8月30日12時45分許，倪宗亨開車上路時，在三民區覺民路與義永路54巷口，遭後方28歲自小客車龔男因未保持安全距離追撞，意外被撞出無照駕駛。

▲▼曾酒駕撞癱人妻！整形名醫無照上路又出事　國際駕照騙警被打臉 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲整形名醫無照上路又出事，停等紅燈遭後方車輛追撞，警方到場時，他竟拿國際駕照企圖矇混過關。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，雙方駕駛皆無酒駕，初步研判龔男不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，而倪宗亨現場拿出國外駕照企圖矇混過關，但經查證其駕籍資料已遭吊銷，因此依法製單舉發。

倪宗亨因酒駕遭吊銷駕照仍駕駛自小客車，分別違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款及第21條第3項規定，除處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰外，加罰新台幣12000元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄林園3幼兒園爆虐童　累計6人停職

高雄林園3幼兒園爆虐童　累計6人停職

高雄林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園傳出兒虐，市議員邱于軒日前接獲家長陳情，有幼童遭到教保員拍頭、禁止如廁、逼青蛙跳，甚至要求下跪道歉，出估至少有10名幼童受害。教育局日前介入調查，有5名教保員涉有不當行為被停職，昨（21）日教育局再公布1名教保員疑打幼童屁股、拿書本打胸口等不當對待情形，同樣予以停職處分，目前涉案人數累積6人。

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

獨／高雄女縮胃釀腦病變　院方回應了

獨／高雄女縮胃釀腦病變　院方回應了

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

