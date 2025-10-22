　
民生消費

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題（圖／業者提供）

▲《金好運》年度最強活動登場，「富貴不求人」蔡阿嘎與你有約！（圖／《金好運》提供，以下同）

消費中心／綜合報導

光輝十月迎來最後一波連假與普發一萬元現金的話題熱潮，全台民眾紛紛準備開啟「小確幸模式」。台灣知名線上休閒娛樂平台《金好運》宣布重磅推出年度最強活動－「天天厚哩送 iPhone 17」！自 10 月 21 日起連續一個月，天天抽出三支全新 iPhone 17 系列手機，總數高達 60 支，獎項橫跨 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，讓玩家天天都有中獎機會、好運不間斷！

百萬網紅蔡阿嘎跨界合作　親自送出 iPhone 17
此次活動最吸睛的亮點，莫過於《金好運》與台灣超人氣 YouTuber 蔡阿嘎 的首次聯手合作。官方特別邀請蔡阿嘎親自參與抽獎與送禮環節，兩支 iPhone 17 將由他本人親手送到幸運得主手中，不論你在台北、高雄或台灣任何角落，都可能親眼見到偶像上門送禮！

蔡阿嘎笑說：「平常都在影片裡送快樂，這次改成送 iPhone 17，還要親自去粉絲家敲門，感覺比拍片更刺激啦！」這次的跨界合作不僅讓活動熱度飆升，更讓玩家感受到前所未有的真實互動與驚喜體驗。

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題（圖／業者提供）

▲快來預約和蔡阿嘎的約會吧！由他親自送上iPhone 17 Pro Max新手機。

天天抽獎、豪禮不斷　任務完成就能抽
活動自 10/21 起至 11/19 止，玩家只要前往《金好運》活動頁【天天厚哩送 iPhone 17 明星親自送！】或登入遊戲完成每日任務，即可獲得抽獎券，天天都能解任務領抽獎券，一人最多可以領5張，獎項包含iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17，將於隔日中午12點抽出得獎者並公布於遊戲內、活動網頁、FB粉絲頁、官網，完全公開透明，讓玩家每天都有滿滿期待。

每日任務包含，登入遊戲、玩老虎機達指定門檻、玩捕魚機達指定門檻、儲值，其中只要1張抽獎券就可以抽iPhone 17，集滿5張就可以抽iPhone 17 Pro Max。

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題（圖／業者提供）

▲挑戰每日任務就能獲得抽獎券，活動頁面即時查詢得獎者，完全公開透明。

分享加碼抽超商禮券，幸運好禮再加倍
除了天天抽 iPhone 17，《金好運》還加碼推出 Facebook 分享活動，只要在官方粉絲團分享指定活動貼文，就能參加抽獎拿超商禮券，雙重好康不間斷！《金好運》始終秉持「天天厚哩送」的理念，持續帶來最有趣、最划算的遊戲體驗與福利回饋，這次與蔡阿嘎的合作，更將幸運與驚喜推向全新高峰！

遊戲帶來好運，品牌實踐「富貴不求人」
《金好運》自成立以來，以「富貴不求人」為品牌精神，提供最有趣的線上遊戲體驗，旗下遊戲包含老虎機、捕魚機等多元玩法，深受玩家喜愛。這次與蔡阿嘎的合作不僅是回饋活動，更是品牌精神的延伸——讓玩家在遊戲中不只是享受娛樂，更能把好運帶回家！

想拿到 iPhone 17、甚至讓蔡阿嘎親自上門送禮嗎？立即下載《金好運》，登入遊戲參加活動，天天都有機會成為下一位「被敲門的幸運兒」！

更多詳細內容請參考活動網頁：https://reurl.cc/6qWX1V

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

二伯突傳「韓國紅燈區」連結給蔡阿嘎！

二伯突傳「韓國紅燈區」連結給蔡阿嘎！

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）與二伯結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，不時會和粉絲分享生活點滴。有趣的是，他17日突然收到老婆傳來有關於韓國紅燈區的連結，讓他嚇了一大跳。

挪威街頭遇國旗彩繪　蔡阿嘎捐100美元

挪威街頭遇國旗彩繪　蔡阿嘎捐100美元

蔡阿嘎捐80萬助花蓮！　「不是給衛福部」原因曝光

蔡阿嘎捐80萬助花蓮！　「不是給衛福部」原因曝光

撞臉林俊傑遭封「女版JJ」

撞臉林俊傑遭封「女版JJ」

蔡阿嘎搭小黃PO照抱怨「司機一舉動超NG」

蔡阿嘎搭小黃PO照抱怨「司機一舉動超NG」

