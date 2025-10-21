東森集團科研保養實力再登頂！雙品牌榮獲第22屆國家品牌玉山獎美妝之最

▲東森集團旗下兩大品牌勇奪第22屆國家品牌玉山獎美妝類「最佳產品獎」，展現企業在科研與品質的雙重實力，由東森消費聯盟執行董事王辭笙（左）、東森購物會員服務事業部部長陳建富（右）代表出席領獎。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

為表彰國內企業在創新研發與品牌經營的卓越表現，「國家品牌玉山獎」由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦，象徵企業品質與社會信任的重要指標。第22屆頒獎典禮於10月21日晚間在台北中油大樓國光廳盛大舉行，今年，東森集團旗下兩項產品再獲肯定、脫穎而出，東森消費聯盟（東森全球事業）推出的「逆時光亮白光妍防曬乳SPF50+★★★」與東森購物會員服務事業部銷售的「龍血胜肽超導精萃」，分別榮獲美妝類別「最佳產品獎」殊榮，展現品牌在科研與品質上的持續深耕。

▲東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）代表受獎，推出的「逆時光亮白光妍防曬乳 SPF50+★★★」以科研與使用體驗兼具脫穎而出。

由東森消費聯盟（東森全球事業）推出的「逆時光亮白光妍防曬乳 SPF50+★★★」，以兼具科研實力與使用體驗的亮眼表現，奪下國家品牌玉山獎美妝類最佳產品獎。代表出席領獎的東森消費聯盟執行董事王辭笙表示，產品的成功來自對配方與體驗的雙重講究，「我們在防曬配方上結合高抗光防護因子與亮白潤色科技，不僅能抗UVA，同時能鎖住水分在肌膚裡面。」他進一步說明，「同時搭配抗衰老配方NMN，強化亮白的維他命B3高效均亮、穀光甘肽呈現水光膚感，多種植物配方提升紫外線防護力與活性成分，幫助肌膚保養、修復與防護三者兼具。」

這款防曬乳的質地輕盈、不黏膩，深受會員青睞。王辭笙指出：「這不僅是海洋友善的產品，更是溫和質地的天然植萃防曬，非常輕盈不黏膩，是許多愛美女性每天都會必備的產品，這是它能夠從眾多產品中脫穎而出的原因。」

▲王辭笙表示，產品採用抗衰老成分 NMN 與維他命B3、穀光甘肽等植萃配方，幫助肌膚同時防護、修復與亮白。

談及品牌理念，他強調：「東森始終堅持『人證、物證、科學見證』的理念，所有產品都經過嚴格檢驗，確保消費者能安心使用。」在推廣策略上，他透露團隊透過會員體驗活動蒐集實際口碑，「許多消費者反映擦起來不像防曬品，反而像保養品，我們相信最有力的行銷來自消費者的推薦。」

他也提到，玉山獎的肯定是對品牌信譽的再次驗證。「這項殊榮是我們最強有力的背書，代表東森消費聯盟堅持『東森嚴選』、以品質為保證的最好印證。」目前為慶祝獲獎，品牌也推出兩瓶2,880元的優惠方案，「希望讓更多愛美的女性、年輕人，甚至男性朋友，都能有機會體驗這款兼具日常保養與防護的防曬乳。」

▲「逆時光亮白光妍防曬乳 SPF50+★★★」結合高倍防護與亮白潤色科技，打造日常輕盈不黏膩的防曬體驗。

同樣榮獲玉山獎美妝類「最佳產品獎」的「龍血胜肽超導精萃」，東森購物會員服務事業部部長陳建富指出：「自然美透過『活性萃取技術』，保留其中最具修護能量成分，並結合多重胜肽成分與導入科技，使營養能層層滲透、修護肌膚。我們讓這份「植萃能量」轉化為穩定且科學可證的肌膚屏障修護力。」他認為，榮獲玉山獎不僅代表產品受到肯定，更象徵科研成果能被更多人看見，「今天我們得到國家玉山獎的肯定，認為這是值得推廣的產品，也意味著有了我們的『龍血胜肽超導精萃』，讓今天的你比昨天更年輕。」

▲「龍血胜肽超導精萃」榮獲玉山獎美妝類「最佳產品獎」，由東森購物會員服務事業部部長陳建富（右）代表上台領獎。

陳建富表示，這款產品的研發初衷，來自現代女性在多重角色間的壓力與疲憊。「其實現在的女性非常辛苦，在工作與家庭之間不容易兼顧，常常會覺得非常疲憊、皮膚會暗沉或蠟黃」，但是因為使用了『龍血胜肽超導精萃』，就像給自己帶來一場身心靈的芳療之旅。「你會發現用了之後，膚況從原本宛如一顆蒙塵的珍珠，變成珍珠般的透亮光澤。」

▲陳建富表示，「龍血胜肽超導精萃」能幫助現代女性重拾肌膚能量，從內而外綻放自然光澤。

至於選擇於東森購物會員服務事業部通路首發的原因，陳建富說：「會員與我們的黏著度非常高，講究的是對品牌的信任與認知，以及使用的感受非常好，也意味著這個產品以天然溫和的成分設計，帶來舒適安心的使用感受。」他認為自然美品牌精神的核心是「洞察顧客需求」，並以「精準到位、量身訂做」為理念，銷售策略並非強調快速成交，而是透過專業顧問深入了解消費者膚況，提供最合適的修護方案，讓顧客感受到「被理解的美」，他笑說：「當別人正以順時針般老化時，有了『「龍血胜肽超導精萃』，我們以逆時針的方式讓肌膚從肌理透出重生般的光彩。」

▲「龍血胜肽超導精萃」結合珍稀龍血樹脂與多重胜肽、玻尿酸成分，展現深層修護與逆齡光采。

今年東森集團旗下兩品牌同時獲獎，不僅展現科研能量，更強調了品牌對品質、信任與使用者體驗的承諾。兩款產品分別從不同角度切入女性保養需求「龍血胜肽超導精萃」以深層修護與植萃能量為核心；「逆時光亮白光妍防曬乳」則以科技亮白與輕盈體驗滿足每日防護。這不僅是東森集團在美妝市場的成果展現，更是企業長期堅守「誠信、創新、關懷」的品牌價值體現。

▲東森集團旗下「逆時光亮白光妍防曬乳」與「龍血胜肽超導精萃」雙雙榮獲第22屆國家品牌玉山獎美妝類「最佳產品獎」，展現科研與品質實力。