天王吳宗憲驚喜現身！　東森自然美54週年揭「AI美業」新篇章

▲2025東森自然美54週年盛典。（圖／東森自然美提供，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

東森自然美54週年盛典15日至17日於上海隆重舉行。東森集團總裁王令麟、東森自然美CEO鄭吉崇、執行董事王世均等高層，攜手大陸國家級權威專家團隊齊聚一堂，共賞AI美業新篇章。綜藝天王吳宗憲也驚喜受邀出席。

科技溯源、聯營創新，以「AI 科美・全健康」共赴萬店新程

2025年9月15日至17日，「源起自然 · 美業之巔——東森自然美54週年盛典」於上海隆重舉行。東森集團總裁王令麟、東森自然美CEO鄭吉崇、執行董事王世均等高層，與大陸國家級權威專家團隊——中國中醫科學院楊金生教授、柏冬教授，復旦國金張純信副院長、國家註冊營養師沈靚、復旦大學附屬華山醫院皮膚科博士姜玥頎，以及全國近千家加盟商及合作夥伴共聚一堂，見證品牌54週年輝煌歷程與戰略煥新。特別驚喜的是，綜藝天王吳宗憲受總裁親邀亦出席此次盛典。

東森自然美奉賢總部「全新展映中心」揭幕，開啓溯源信任新時代

9月15日，嘉賓參訪東森自然美總部及全新啓用的「展映中心」。該中心斥資1億元（人民幣，下同）打造，坐落於上海東方美谷核心區，集AI科技展示、沈浸體驗與行業交流於一體。

總裁王令麟在致辭中強調，「全新展映中心」旨在讓加盟店主帶領VIP客戶「親臨現場，親眼看見、親手觸摸、親身感受」東森自然美對「品質、創新、使命」的堅持。通過可視化、場景化、互動化的方式，全面呈現企業54年在自然美膚與生物科技領域的深厚積澱，從原料嚴選、研發創新到生產全流程的數字化管理與品質追溯，每一個環節都凝聚著東森自然美對「AI科美・全健康」全新生態的堅守與實踐。

聯營模式創新，首批54家授牌開啓共創共贏

盛典現場舉行了東森自然美首批54家聯營店授牌儀式。王令麟闡釋，這一「品牌賦能＋個人創富」的合作模式以「股權綁定、優勢相乘」為核心：東森自然美出資控股並提供品牌與資源優勢，輸出上市企業信用背書、與百度聯合打造的AI超級門店技術及全鏈路供應鏈支持；聯營合伙人則以股權獲得經營權與超額收益雙重保障，實現「從門店經營者到上市股東」的身份跨越。

該模式旨在實現「東森自然美拓版圖、合伙人創財富、消費者享品質」的三方共贏。

吳宗憲驚喜空降掀狂熱高潮！攜重磅新品解鎖全健康新體驗

「綜藝天王」吳宗憲作為東森集團總裁親邀嘉賓驚喜現身，登場便瞬間點燃現場氣氛，隨即重磅揭曉第六代「日安玩美體現」新品。這款迭代升級的產品堪稱「天然與科技的融合之作」，精心集結紅藜麥、秋葵粉、金頂側耳濃縮粉等天然植萃，搭配果膠、凝結魏茨曼氏菌粉、滅活型Pylopass乳酸菌粉及PQQ等前沿科技成分，以「內調外養」邏輯致力於打造健康減重新體驗，為東森自然美「全健康」產品矩陣再添核心戰力。

除了帶來新品驚喜，憲哥更現場即興獻唱《笨小孩》等經典曲目，熟悉的旋律引發全場大合唱，將盛典的熱烈氛圍推向新高潮。

科研創新深化，權威合作引領行業標準

東森自然美與中國中醫科學院達成具有里程碑意義的戰略合作，將傳統東方智慧與現代生物科技深度融合。中國中醫科學院博導楊金生教授親臨現場，分享「藥食同源與亞健康防治」的最新研究成果。

中華中醫藥學會中藥化學分會副主任委員柏冬教授也蒞臨盛典，深入解析人參提取物在亞健康調理中的科學價值與應用前景，為「贏在人參精粹飲」合作產品提供權威學術支撐。

品牌始終堅守「人證、物證、科學見證」的三證原則，敢於向消費者承諾「無效退費，有效免費」，以科研底氣守護信任。此外，東森自然美與復旦大學共建產學研基地，復旦國金學院張純信副院長現場詳解「一品一碼」區塊鏈溯源系統，展現行業領先的產品全鏈路透明化管理體系，持續推動美業標準化與透明化發展。

科技美容獨規發布，光電護理再突破

復旦大學附屬華山醫院皮膚科博士姜玥頎，親授科學養膚底層邏輯，飛頓中國區BD事業部總經理徐寧，現場發布「東森自然美獨規」以色列進口高端儀器“牛奶光”，並詳細介紹東森自然美的獨規身體手具，在門店的運營方案。該儀器採用創新光電科技，能精准作用於皮膚深層，實現煥膚、嫩膚、提亮等多重功效。

徐寧強調，該儀器搭配東森自然美明星產品晶鑽霜與女神霜使用，可實現協同護理效能倍增。它與「INDIBA白月光」並稱為光電護理「一王一後」，共同構成品牌AI科技美護矩陣的核心裝備，助力門店打造差異化競爭力。

文碩商學院定制課程發布：破解同質化，重塑門店盈利引擎

文碩商學創始人高銘均首次發布為東森自然美定制的「新消費時代消費者價值創新」課程。課程聚焦如何借助「一王一後」高端儀器組合打造差異化競爭力，強調以AI科技賦能服務稀缺性，破解行業同質化困局。

高銘均通過大量實戰案例解析，系統傳授新消費環境下門店獲客、留客與業績倍增的策略與方法。該模式不僅能助力門店實現單月收現達基礎業績6至12倍，拓客留客提升50%以上，更是全面推動品牌影響力與終端盈利能力的雙重躍升。

盛典當晚，「織光成錦」鎏金晚宴璀璨啓幕。能量導師楷教練獻藝，《每天愛你多一些》、《愛我一萬年》等經典歌曲引發全場共鳴。晚宴現場頒發出卓越領航人物、千萬分銷商等多個全國及區域獎項，並抽取多重驚喜大獎，將盛典氛圍推向高潮。

三年萬店目標啓動，共赴美業新未來

54年砥礪前行，東森自然美始終以科技為翼、以自然為源，持續引領美業高質量發展。未來，品牌將以「AI科美‧全健康」為核心，深化全球化佈局，強化產品、品牌、渠道與銷售四力驅動，攜手合作夥伴共赴「三年萬店」宏偉目標，書寫中國美業新篇章。