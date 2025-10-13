　
    • 　
>
政治

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

▲▼民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱(中)、書記長陳培瑜(右)、立委伍麗華(左)召開「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團召開「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟拍政敵，跟監對象包括府院黨、三大秘書長等。民進黨團幹事長鍾佳濱今（13日）表示，黃國昌與狗仔間金流不明、資金來源不明，會要求監察院加以釐清，是否違反《政治獻金法》及相關法令事實。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委伍麗華今日上午召開「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。

鍾佳濱表示，黃國昌分別在2016年、2024年兩度擔任立委，在此期間也曾是時代力量、民眾黨重要幹部。根據《政治獻金法》，擔任立委、公職人員，必須依法向監察院申報政治獻金，但自周刊爆料以來，黃國昌對相關金流流向始終避而不談。甚至有媒體人士指出，這些相關狗仔偷拍資金是由黃國昌金主贊助的，黃國昌也強調沒有掏出半毛錢。那是誰支付的？該對象是否跟黃有《政治獻金法》上收受政治獻金的關聯？黃跟狗仔間的金流、資金來源不明，且政治獻金用在狗仔偷拍絕對違法，會要求監察院加以釐清。

▲▼民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱召開「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。（圖／記者李毓康攝）

鍾佳濱指出，監察院是政治獻金法執行機關，過去柯文哲在總統大選期間及後來民眾黨收受的政治獻金，也都因為在監察院登記查核下，檢調取得後，也成為他涉及不法被檢調偵辦的事由之一。

鍾佳濱說，黃國昌擔任主席前就多次以此為由，，針對監察院預算濫行報復，但這樣的行徑是為了柯文哲司法案件所做的行為，還是個人心虛？在2016年到現在所涉及的指使、偷拍狗仔，以及相關金流支用情況的防禦措施？民進黨團會要求監察院就狗仔偷拍事件與黃國昌間的金流關係加以釐清，是否違反《政治獻金法》及相關法令事實。

此外，黃國昌狗仔案甚至牽涉國民黨立委王鴻薇指控總統府秘書長潘孟安「綠能豪宅」案。而據《鏡報》報導，當時狗仔集團最喜歡也最常出沒的地點是民進黨中央黨部華山商業大樓。

鍾佳濱認為，當時潘孟安並不是政府官職、公職人員，只因為是賴清德競選團隊重要幹部，在競選活動中與藍白所支持的候選人有競爭關係，是否引進狗仔跟拍，意圖影響選舉結果，某種程度上也涉犯《總統副總統選舉罷免法》。

陳培瑜則認為，黃國昌偷拍行為有沒有被證實要自己說明，若屬實，當時另一組總統候選人柯文哲是否知情？如果知道就是意圖使人不當選。黃國昌長年以來以揭弊之名，行政治鬥爭之實，相關報導再次落實指控，希望黃、柯出面說清楚。

 
10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所
大股東申讓1950張！　PCB妖股跌停

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃國昌鍾佳濱狗仔柯文哲政治獻金監察院

