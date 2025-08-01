「捷運三鶯線延伸八德計畫」政院核定了！　力拚2026年動工

▲行政院核定「捷運三鶯線延伸八德計畫」。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局1日表示，「捷運三鶯線延伸八德計畫」，行政院今日正式核定，桃園市政府將攜手新北市政府，計畫核定後，力拚9年完工。此一捷運路線完成後，將強化北北桃區域的南軸銜接幹線，促進生活圈緊密結合。

市府捷運工程局局長劉慶豐說明，捷運三鶯線延伸八德計畫路線自捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站）起，沿福德一路高架興建，跨越國道2號大湳交流道，續沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」向西南方向前進，行經八德非都市計畫農業區後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線，與大湳站（G04）共構及站內轉乘。

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整段路線全長約4.03公里，設有3座車站，總經費約160.57億元，其中中央負擔91.25億元，桃園市政府負擔69.32億元，經費部分將由預算編列及土地開發等自償性經費支應。

劉局長強調，為爭取早日動工，本計畫已於去年6月綜合規劃尚未核定前，桃園市政府捷運工程局積極與新北市政府捷運工程局先行進行基本設計作業，將加速工程經費送工程會審議核定，接續辦理工程發包，全力朝115年動工目標邁進，力拚如期如質通車，提供市民便捷交通網絡，縮短桃園及雙北通勤時間。

劉局長進一步表示，目前桃園捷運綠線主線與新北捷運三鶯線均已進入施工階段，捷運三鶯線延伸至八德段，將成為連接桃園與雙北捷運路網的重要南軸幹線。此延伸線僅需4公里，即可串聯桃園的「三心六線」和雙北市的「三環六線」捷運路網，進一步擴展大眾運輸服務的版圖。捷運三鶯線延伸八德工程不僅能有效提升區域交通便利性，更能響應中央2050淨零碳排政策，實現串聯北北桃生活圈的目標。桃園市政府及新北市政府將持續攜手合作，致力於打造綠色交通運輸環境，共同創造永續發展的美好願景。