部屬疑遭霸凌輕生！前駐巴西代表處長涉誹謗不起訴　偽造文書有事

外交部駐聖保羅台北經濟文化辦事處前處長馮光中，被控疑似言語霸凌導致部屬輕生，經部屬遺孀提告後，因查無馮光中言行有暴力脅迫等情形，台北地檢署處分馮光中涉誹謗部分不起訴；但馮光中涉嫌在辦理職務宿舍修繕工程時，2度明知廠商不符合投標程序，卻與當時的副領事楊正源填寫開標記錄，檢察官21日依偽造文書等罪起訴馮、楊2人。

2023年3月10日，駐巴西聖保羅辦事處的組長王之化，在駐地宿舍墜樓身亡後，臉書匿名粉專出現1篇公開信，指王因不願草率核銷鉅額駐地官邸修繕費近40萬美元，遭處長馮光中挾怨報復，意圖設計栽贓他貪污公款，最後含冤而死，王的遺孀控告馮光中誹謗罪。

外交部與司法機關先後介入調查發現，馮光中在2020年9月間認為位於聖保羅市的處長職務宿舍年久失修，透過華僑引薦，與當地華裔設計師劉曼青，以及Construchen公司負責人陳正彥商討設計與修繕，外交部核准修繕經費後，辦事處在2021年1月辦理首次設計標，結果流標。

辦事處在2021年2月辦理第2次招標，設計師劉曼青未能在期限前繳交投標文件，馮光中仍與承辦的楊正源事後仍在議價及決標記錄中造假，將設計標以98萬元決標給劉曼青；同年3月又以相同方式未進行審標，就直接造假記錄，把修繕工程以934萬2千元決標給Construchen公司，涉嫌犯下2次公務員登載不實罪。

王之化遺孀另外在市議員應曉薇陪同下，指控馮光中在裝修期間，要求廠商提供指定的洗碗機，結果無法核銷，馮光中還曾阻撓王之化辦理電影展，批王「赴任後未報到，明顯違法」，還散布王曾到3個醫院治療憂鬱症等不實內容。

但在裝修部分，設計師劉曼青曾表示，施工不包括家電，如有購買是溝通不良，且馮光中事後也有支付洗碗機的錢，且無法證明馮光中曾以暴力脅迫王之化，或指責王之化「明顯違法」，王之化輕生後，馮光中到當地警局製作筆錄提到病症問題，也不符合散布於眾的構成要件，因此馮光中被控妨害名譽等罪都不起訴。

