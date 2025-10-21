　
社會 社會焦點 保障人權

部屬疑遭霸凌輕生！前駐巴西代表處長涉誹謗不起訴　偽造文書有事

▲▼駐巴西聖保羅代表處處長馮光中，因涉《政府採購法》由律師陪同到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲前駐聖保羅代表處處長馮光中被起訴在職務宿舍裝潢標案中偽造文書。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

外交部駐聖保羅台北經濟文化辦事處前處長馮光中，被控疑似言語霸凌導致部屬輕生，經部屬遺孀提告後，因查無馮光中言行有暴力脅迫等情形，台北地檢署處分馮光中涉誹謗部分不起訴；但馮光中涉嫌在辦理職務宿舍修繕工程時，2度明知廠商不符合投標程序，卻與當時的副領事楊正源填寫開標記錄，檢察官21日依偽造文書等罪起訴馮、楊2人。

2023年3月10日，駐巴西聖保羅辦事處的組長王之化，在駐地宿舍墜樓身亡後，臉書匿名粉專出現1篇公開信，指王因不願草率核銷鉅額駐地官邸修繕費近40萬美元，遭處長馮光中挾怨報復，意圖設計栽贓他貪污公款，最後含冤而死，王的遺孀控告馮光中誹謗罪。

外交部與司法機關先後介入調查發現，馮光中在2020年9月間認為位於聖保羅市的處長職務宿舍年久失修，透過華僑引薦，與當地華裔設計師劉曼青，以及Construchen公司負責人陳正彥商討設計與修繕，外交部核准修繕經費後，辦事處在2021年1月辦理首次設計標，結果流標。

辦事處在2021年2月辦理第2次招標，設計師劉曼青未能在期限前繳交投標文件，馮光中仍與承辦的楊正源事後仍在議價及決標記錄中造假，將設計標以98萬元決標給劉曼青；同年3月又以相同方式未進行審標，就直接造假記錄，把修繕工程以934萬2千元決標給Construchen公司，涉嫌犯下2次公務員登載不實罪。

▲▼應曉薇、羅智強陪同巴西外交官王之化家屬到地檢署按鈴申告。（圖／記者黃哲民攝）

▲市議員應曉薇曾陪同王之化家屬到地檢署按鈴申告。（資料照／記者黃哲民攝）

王之化遺孀另外在市議員應曉薇陪同下，指控馮光中在裝修期間，要求廠商提供指定的洗碗機，結果無法核銷，馮光中還曾阻撓王之化辦理電影展，批王「赴任後未報到，明顯違法」，還散布王曾到3個醫院治療憂鬱症等不實內容。

但在裝修部分，設計師劉曼青曾表示，施工不包括家電，如有購買是溝通不良，且馮光中事後也有支付洗碗機的錢，且無法證明馮光中曾以暴力脅迫王之化，或指責王之化「明顯違法」，王之化輕生後，馮光中到當地警局製作筆錄提到病症問題，也不符合散布於眾的構成要件，因此馮光中被控妨害名譽等罪都不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

10/19 全台詐欺最新數據

馮光中楊正源巴西聖保羅外交官代表處偽造文書宿舍裝修招標誹謗

