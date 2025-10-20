　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

▲桃園市73歲陸姓婦人加入詐騙集團擔任車手，多次以戰地軍官或醫師詐騙女網友，得手金額逾千萬元，陸婦落網後透上游希望多派案以賺取律師費讓其逃離牢獄之災。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲主治醫師涉嫌性騷擾外籍見習生，遭性平會記2小過懲處。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市立某醫爆發性騷醜聞，1名專科主治醫師因性騷擾2名見習生被記2小過，竟反控2名女見習生以及1名女醫師涉嫌誹謗，台北地檢署調查認為，女醫師只是私下提醒見習生，不要接受男性單獨邀約，而2名見習生根據自身經歷，指控主治醫師性騷擾情節已被性平會查證屬實，因此處分全案不起訴。

這起醫院內性騷擾案件發生在2024年5月間，2名女見習生被安排到內科系專科，跟著主治醫師見習沒多久，就透過醫院社工師申訴遭到肢體及言語性騷擾，主治醫師答辯時否認逾矩，但坦承「有可能是碰到她的衣服」、「有拍照」、「有請她脫下口罩給病人看」。

性平會調查後，在同年9月30日決議認為「涉及性騷擾，情節尚輕」，「建議記小過二支」，主治醫師提出申覆失敗後，認為這一切都是因為院內女醫師散布不實言論，向外籍生說：「I don't think he is someone who deserves to be respected」，並暗示「他真的很喜歡像妳這樣的交換學生，他如果要求一起吃飯，妳就跟他說我很忙，就不要出席」，才會導致外籍生錯誤解讀他的行為。

主治醫師控告女醫師和2名女見習生涉嫌妨害名譽，但檢察官調查認為，女見習生可能因為文化差異而有不同認知，所以申訴遭到性騷擾，但相關指控經已經由性平會調查屬實，難認她們主觀上有誹謗意圖或憑空捏造的情形。

至於女醫師否認說過那句主治醫師不值得尊敬的英文，並稱如果知道會發生這種事情，「就直接不排(指導見習)啊」，檢察官根據性平會調查報告，認為女醫師與2名女見習生的交談，多使用「提醒」、「擔心」等字眼，只是要提醒女生要保護自己，並沒有刻意要妨害主治醫師名譽的意思，因此處分3人都不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光

快訊／台62線12.3K「砂石車翻覆」！1男1女送醫　現場剩1車道可通行

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光

快訊／台62線12.3K「砂石車翻覆」！1男1女送醫　現場剩1車道可通行

台灣大賽G4若遇雨攪局　將延至23日原地桃園補賽

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

Rosé吃鳳梨酥、喝50嵐進場　咬下去表情超幸福♥

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

更多熱門

相關新聞

韓籍男遊客住西門町某旅社　遭澳籍旅客闖入強吻

韓籍男遊客住西門町某旅社　遭澳籍旅客闖入強吻

韓國籍男遊客到台灣入住西門町的旅社，18日凌晨時遭澳籍旅客闖入並強吻。警方指出，澳洲涉嫌人違反性騷擾防治法、但性騷法相關規定，不論性平會申訴或者告訴，都須被害人出面主張。

前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

恐怖脫褲男法官請回原因曝　還附帶一條件

恐怖脫褲男法官請回原因曝　還附帶一條件

女學生慘遭狼師侵犯　「怕考不上第一志願」忍1年

女學生慘遭狼師侵犯　「怕考不上第一志願」忍1年

關鍵字：

北市聯醫性騷擾誹謗外籍生見習生交換學生性平會

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面