北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

▲主治醫師涉嫌性騷擾外籍見習生，遭性平會記2小過懲處。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市立某醫爆發性騷醜聞，1名專科主治醫師因性騷擾2名見習生被記2小過，竟反控2名女見習生以及1名女醫師涉嫌誹謗，台北地檢署調查認為，女醫師只是私下提醒見習生，不要接受男性單獨邀約，而2名見習生根據自身經歷，指控主治醫師性騷擾情節已被性平會查證屬實，因此處分全案不起訴。

這起醫院內性騷擾案件發生在2024年5月間，2名女見習生被安排到內科系專科，跟著主治醫師見習沒多久，就透過醫院社工師申訴遭到肢體及言語性騷擾，主治醫師答辯時否認逾矩，但坦承「有可能是碰到她的衣服」、「有拍照」、「有請她脫下口罩給病人看」。

性平會調查後，在同年9月30日決議認為「涉及性騷擾，情節尚輕」，「建議記小過二支」，主治醫師提出申覆失敗後，認為這一切都是因為院內女醫師散布不實言論，向外籍生說：「I don't think he is someone who deserves to be respected」，並暗示「他真的很喜歡像妳這樣的交換學生，他如果要求一起吃飯，妳就跟他說我很忙，就不要出席」，才會導致外籍生錯誤解讀他的行為。

主治醫師控告女醫師和2名女見習生涉嫌妨害名譽，但檢察官調查認為，女見習生可能因為文化差異而有不同認知，所以申訴遭到性騷擾，但相關指控經已經由性平會調查屬實，難認她們主觀上有誹謗意圖或憑空捏造的情形。

至於女醫師否認說過那句主治醫師不值得尊敬的英文，並稱如果知道會發生這種事情，「就直接不排(指導見習)啊」，檢察官根據性平會調查報告，認為女醫師與2名女見習生的交談，多使用「提醒」、「擔心」等字眼，只是要提醒女生要保護自己，並沒有刻意要妨害主治醫師名譽的意思，因此處分3人都不起訴。