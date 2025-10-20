海軍：上校局長下令索機密、浮編預算不屬實　但違反資安部分將適處

▲海軍指媒體報導林倉玉下令浮編預算等不屬實。（示意圖／翻攝自google map）

記者蘇晏男／台北報導

大氣海洋局局長林倉玉上校被爆指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，甚至公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。對此，海軍司令部今（20日）表示，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實，惟違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

《鏡週刊》報導，有民眾表示，今年7月漢光演習期間，林倉玉要求部屬在局內成立「戰情中心」，還指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，儘管曾有官兵向林表達不妥，但林對下屬表示，「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到」。另外，去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，林倉玉公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，甚至要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。

對此，海軍20日晚間表示，經編組調查，初步查證，大氣局局長因應公務任務需求，研析海域氣海象資訊，供海上任務運用，於112年10月24日創設公務群組；復於113年4月3日，考量資訊安全解除群組。比對時間及資料，內容非漢光演習實兵操演階段，惟違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

海軍說，報導內容另指涉違法要求所屬蒐集演訓機密資訊、擅改春節戰備輪值、私自讓中資背景公司入營、運送中共浮標入營未採保密安全措施、接受廠商招待餐敘、營區男女混住及浮編國土韌性特別預算等情事，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實。海軍籲請媒體報導前善盡查證責任，並請國人勿受不實指控誤導。