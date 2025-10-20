　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海軍：上校局長下令索機密、浮編預算不屬實　但違反資安部分將適處

▲海軍司令部。（圖／翻攝自google map）

▲海軍指媒體報導林倉玉下令浮編預算等不屬實。（示意圖／翻攝自google map）

記者蘇晏男／台北報導

大氣海洋局局長林倉玉上校被爆指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，甚至公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。對此，海軍司令部今（20日）表示，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實，惟違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

《鏡週刊》報導，有民眾表示，今年7月漢光演習期間，林倉玉要求部屬在局內成立「戰情中心」，還指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，儘管曾有官兵向林表達不妥，但林對下屬表示，「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到」。另外，去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，林倉玉公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，甚至要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。

對此，海軍20日晚間表示，經編組調查，初步查證，大氣局局長因應公務任務需求，研析海域氣海象資訊，供海上任務運用，於112年10月24日創設公務群組；復於113年4月3日，考量資訊安全解除群組。比對時間及資料，內容非漢光演習實兵操演階段，惟違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

海軍說，報導內容另指涉違法要求所屬蒐集演訓機密資訊、擅改春節戰備輪值、私自讓中資背景公司入營、運送中共浮標入營未採保密安全措施、接受廠商招待餐敘、營區男女混住及浮編國土韌性特別預算等情事，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實。海軍籲請媒體報導前善盡查證責任，並請國人勿受不實指控誤導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮宣布停班課！最新停班課一覽
快訊／桃園宣布明天正常上班上課
快訊／新北明正常上班上課　僅烏來全區中小學及幼兒園、新店2國
快訊／雨彈狂炸北台灣！北北基宣布了
快訊／北市宣布明正常上班上課　僅限「這些地區」停班停課
軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點
鄭明典曝「小低壓」生成！北台豪雨連炸3天
快訊／宜蘭宣布明日停班課！
快訊／台中18歲男工人3公尺高墜落　送醫不治
Lulu自爆「金鐘前晚大噴淚」　陳漢典煮宵夜感動她
文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北明正常上班上課　除烏來全區中小學及幼兒園、新店2國小外

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

海軍：上校局長下令索機密、浮編預算不屬實　但違反資安部分將適處

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

雨勢不斷！新北啟動防災應變　5國小、3國中「預防性停課」

鄭麗文喊「中華民族」　郭正亮：這是過半的公約數

新北估20-22日累積雨量恐達1000毫米　18:00評估明是否停班課

BP秀中文「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　黃捷：市府6、7月就開始寵粉計畫

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

快訊／新北明正常上班上課　除烏來全區中小學及幼兒園、新店2國小外

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

海軍：上校局長下令索機密、浮編預算不屬實　但違反資安部分將適處

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

雨勢不斷！新北啟動防災應變　5國小、3國中「預防性停課」

鄭麗文喊「中華民族」　郭正亮：這是過半的公約數

新北估20-22日累積雨量恐達1000毫米　18:00評估明是否停班課

BP秀中文「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　黃捷：市府6、7月就開始寵粉計畫

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

快訊／新北明正常上班上課　除烏來全區中小學及幼兒園、新店2國小外

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！花蓮縣宣布停班停課

SJ圭賢續任台灣觀光大使！全新旅遊影片太美　粉絲敲碗：快出寫真集

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

新北攜手緯穎永續基金會復育珊瑚　侯友宜：共同守護海洋生態

快訊／台中18歲男工人3公尺高墜落　送醫不治

海軍：上校局長下令索機密、浮編預算不屬實　但違反資安部分將適處

鄭明典曝「小低壓」生成！北台豪雨連炸3天　專家示警：雨區將擴大

小S問Lulu：漢典GG大嗎？　夫妻笑回「堪用堪用XD」

政治熱門新聞

新北估20-22日累積雨量恐達1000毫米　18:00評估明是否停班課

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

雨勢不斷！新北啟動防災應變　5國小、3國中「預防性停課」

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

不斷更新／宜蘭宣布停班停課　全台停班課資訊一覽

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面