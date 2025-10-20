山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

▲黃偉哲市長接待日本山口縣教育長繁吉健志一行，盼深化教育文化交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲20日下午接連會晤來自日本山口縣的教育長繁吉健志，以及美國姊妹市密蘇里州堪薩斯市姊妹市協會主席Dr. Jeremy Slagoski，展現府城與國際友誼城市間日益頻繁的互動熱度。黃偉哲強調，透過教育、文化與青年交流，將讓城市情誼更加深化，也為未來的經貿與科技合作奠定基礎。

黃偉哲指出，山口縣教育長繁吉健志此行係應教育部邀請來台，市府特別介紹台南在文化歷史、科技產業的發展優勢，並誠摯邀請山口學生來台南進行教育交流。他也提到，該縣宇部市的慶進中學校即將於21日造訪台南，象徵雙方青年世代情誼正在萌芽；此外，山口縣超市上架的「台南八田米」更是兩地友誼的具體見證。

繁吉健志教育長回應，這是他首度踏上台南，早已聽聞知事村岡嗣政、議長柳居俊學及議員島田教明等人對台南的高度推崇。他表示，山口縣過去已與新加坡、菲律賓、越南等地學校透過平板視訊進行教育互動，期待未來能與台南展開線上與實體兼具的國際交流，進一步拓展學生視野。

另一方面，黃偉哲也會晤美國堪薩斯市姊妹市協會主席Dr. Jeremy Slagoski，感謝該協會及大堪薩斯地區台灣、台南鄉親長期維繫情誼，並誠邀堪薩斯市市長盧卡斯（Quinton Lucas）來訪台南。黃偉哲表示，兩市自1978年締結姊妹市以來，往來密切，他期盼雙方能推動師生互訪，讓年輕世代延續情誼，促成教育、體育、文化與經貿等多面向合作。

Slagoski主席則轉達盧卡斯市長問候，並強調台南是堪薩斯市最早締結、且仍持續活躍的姊妹市之一。他身兼密蘇里大學堪薩斯分校（UMKC）人文社會科學院助理院長，特地拜訪國立台南大學，認為雙方在教育領域的合作潛力無限，期待攜手推進城市交流新篇章。

山口縣位於日本九州地區，歷來政治人物輩出，2023年7月與台南締盟以來，官方與民間交流蓬勃發展。美國密蘇里州堪薩斯市則以體育風氣盛行聞名，並獲選為2026年世界盃足球賽主辦城市之一。其所屬密蘇里大學堪薩斯分校亦與台南多所大學往來密切，為兩地合作注入新動能。