　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對近期有地方政府（新北）推動「旅宿業不得主動提供一次性備品」的規範，包含常見的包裝飲用水（礦泉水）、一次性吸管及免洗餐具都將列入管制，民進黨立委陳冠廷今（20日）表示，他支持環保理念，但反對以「一刀切」方式處理，政策應在環保與觀光之間取得平衡，讓旅宿業者與消費者都能保有選擇與自主權。

陳冠廷指出，許多外國旅客及國內遊客都曾反映，在不熟悉地方環境或臨時入住時，若旅宿將「不主動提供」擴大成「完全不提供」，恐造成臨時入住或外籍旅客的不便與額外支出，形同把成本轉嫁給消費者，也不利於地方觀光服務的整體競爭力。

陳冠廷表示，地方政府應以「誘因代替禁令」，鼓勵業者採取更環保的措施，而非強制一體適用，「旅宿市場應保留服務差異化的空間，讓追求極致環保的旅客與重視多元服務品質的旅客，都能在台灣找到合適的選擇」。

陳冠廷強調，環保政策的推動不應是懲罰式管理，而應是與業界、旅客共同參與的過程。地方政府可建立配套機制，並設立回饋與檢討制度，確保政策能兼顧環保目標與地方觀光發展。

「政策的目標應該是讓環保與觀光共榮，而不是讓兩者對立」，陳冠廷認為，積極推動觀光產業升級，更應在兼顧永續的前提下，保留旅宿服務彈性，讓地方旅遊更有競爭力、旅客也能留下好印象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

桃園長髮女斑馬線上遭撞飛！駕駛沒等警方就閃人　涉肇逃慘了

Google把世界裝進Gemini！AI與地圖融合開啟「智慧空間時代」

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

政治熱門新聞

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

更多熱門

相關新聞

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

不分朝野立委今（16日）都在外交及國防委員會上提及前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍間的「摩擦」風聲。民進黨立委陳冠廷更痛批，若涉外人士再這樣放話，「那麼去當媒體人會比較適合，不要在這邊來破壞我國的團結」。本日會議召委、民進黨立委王定宇也說，希望這些媒體放話適可而止，國家利益跟黨派無關。

籲國安局研擬「反情報接觸指引」　綠委：強化我國防諜制度設計

籲國安局研擬「反情報接觸指引」　綠委：強化我國防諜制度設計

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

高市早苗當選自民黨總裁　綠委這樣分析

高市早苗當選自民黨總裁　綠委這樣分析

銀行爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲：勿因打詐懲罰守法民眾

銀行爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲：勿因打詐懲罰守法民眾

關鍵字：

陳冠廷旅宿禁令

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面