網友敲碗成功！肯德基「花雕紙包雞」睽違4年回歸

消費中心／綜合報導

天氣轉涼、秋意漸濃，社群上卻意外吹起一股「紙包雞熱」。有網友在社群貼出肯德基香草紙包雞實拍照，寫下「大家覺得哪個口味最頂？」還點名「花雕紙包雞」是自己心中的冠軍：「酒香＋雞汁的組合，吃一口靈魂直接升天！」貼文一出立刻掀起共鳴，吸引上千名老饕留言朝聖，留言區瀰漫一股思念的香氣。

底下網友紛紛回憶起花雕紙包雞的經典味道，「拜託一定要回歸花雕雞！」「那個一撕開紙、香氣衝出來的瞬間太療癒了」、「花雕雞完勝，酒香＋雞汁比例剛好！」還有人笑說「KFC再不出我就自己買花雕酒回家包雞」。從討論熱度來看，這款消失4年的經典口味，早已在粉絲心中佔有無可取代的地位。

沒錯，KFC真的聽見大家的心聲！品牌正式宣布「台酒花雕紙包雞」將於10月21日回歸，全台限時販售6週至12月1日。這次延續與「台灣菸酒公司」的聯名合作，以熟成陳年花雕酒熬製特製醬汁，融合當歸、川芎、枸杞等提香食材，再以210℃高溫紙包封烤，完整鎖住雞腿肉的鮮嫩與肉汁，還加入杏鮑菇增添口感層次。單點售價144元，套餐最低155元起，香氣再度回歸讓粉絲直呼「這次絕對不錯過！」

消息一出，社群瞬間炸開，不少網友留言「願望成真」、「這波真的有聽民意」、「肯德基懂吃的都懂！」更有人表示要「連吃三天報復性回味」。花雕紙包雞不只是一道菜，更成為許多人秋冬的味覺記憶。隨著氣溫下降、香氣回歸，這款「靈魂級美味」再次登場，也讓今年的秋天，變得更香、更暖、更讓人期待。