民生消費

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

▲▼肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」聯名「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸，選用熟成陳年花雕酒熬製成的醬汁，結合高溫紙包技術鎖住雞腿肉的鮮嫩及肉汁，10月21日起至12月1日限時6周於全門市開賣。

▲▼肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基台酒花雕紙包雞還加入杏鮑菇增添口感。

▲▼肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基台酒花雕紙包雞延續經典配方，嚴選台酒熟成陳年花雕酒熬製的特製醬汁，融合當歸、川芎、枸杞提香食材打造更濃郁香氣，再透過210℃高溫紙包封烤工序，完整鎖住雞腿肉的鮮嫩及肉汁，並加入杏鮑菇增添口感層次，單點售價144元，同步推出多款套餐組合選擇最低155元起。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼德克士脆皮炸雞推出萬聖節新品。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞推出萬聖節限定「黑金系列」。（圖／業者提供，下同）

另外，德克士脆皮炸雞為迎接萬聖節推出「黑金系列」，「黑金咔滋雞腿堡」選用厚實雞腿排包裹著以獨家可可粉調製成的粉漿，打造成黑金外層，表面撒上特製辛香薑黃粉增添香氣，再搭配鬆軟黑色麵包、起司及生菜，特價149元；「黑金脆皮手槍腿」則同樣裹上可可粉製成的粉漿下鍋油炸，特價165元。

同步推出3款萬聖節組合餐，「黑金咔滋雞腿堡套餐」內含黑金咔滋雞腿堡1顆+咔滋脆皮薯霸1份+百事可樂1杯，特價199元；「黑金脆皮手槍腿套餐」內含黑金脆皮手槍腿1隻+咔滋脆皮薯霸1份+百事可樂1杯，特價215元，以及「黑金萬聖節派對餐」，內含黑金咔滋雞腿堡1顆+黑金脆皮手槍腿1隻+咔滋啃骨雞+紫金QQ球+咔滋洋蔥圈+可樂3杯，特價369元。

德克士「黑金系列」限時販售至10月31日。為歡慶新品上市，期間凡購買萬聖節限定任一黑金系列商品，並於櫃檯結帳時大喊「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量聯名小小兵周邊1個，款式隨機，送完為止。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

美食情報美食雲肯德基德克士脆皮炸雞台酒花雕紙包雞

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

