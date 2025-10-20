4月嬰遭虐僅3.7kg「頭骨肋骨全斷」　狠父判刑恐再犯續押2個月

▲高雄狠父涉嫌虐嬰被裁定續押2月。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名才出生4個月的男嬰，竟遭從事娃娃機的親生父親蔡姓男子毒手，不僅餵養不當，導致嚴重營養不良，體重在出生後僅增不到1公斤，還因哭鬧遭狠父拳打腳踢，檢查竟驗出腦出血、頭蓋骨骨折、肋骨斷裂，全身瘀青燙傷，一審法院認定蔡男惡行重大，依妨害幼童發育、故意傷害罪判刑2年6個月，另依過失傷害判刑8月，全案上訴，高雄高分院除了維持原判外，還認定蔡男有「反覆虐童」之虞，裁定繼續收押2個月。

判決指出，男嬰自去年9月出生起，就遭蔡男夫妻疏於照顧，不僅餵奶不足，還曾因蔡男外出買便當，竟把滾燙熱湯掛在安全座椅前，害孩子被燙傷，今年1月更因嬰兒哭鬧，蔡男竟徒手猛捶，導致小小身軀的第11根肋骨斷裂。

2月間，蔡男又因熟睡未顧，讓嬰兒從半公尺高的床墜地，檢查發現孩子腦膜下腔出血、顱骨骨折，臉頰額頭瘀青，直到例行預防針施打時，醫護發現寶寶體重過輕、全身布滿新舊傷痕，才驚覺長期遭虐，火速通報社政與警方。

蔡男到案後，僅坦承過失傷害的部分，法院審理時才承認對男嬰施虐，一審依妨害幼童發育、故意傷害罪判刑2年6個月，過失傷害部分則判刑8月，得易科罰金。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原審量刑未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執輕重失衡之情形，因此駁回上訴，維持原判，可上訴，此外，日前高院也認為蔡男有「反覆虐童」之虞，裁定繼續收押。