　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄4月嬰僅3.7公斤「頭骨肋骨全斷」　狠父遭續押理由曝

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲嬰兒示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名才出生4個月的男嬰，竟遭從事娃娃機的親生父親蔡姓男子毒手，不僅餵養不當，導致嚴重營養不良，體重在出生半年竟只增不到1公斤，還因哭鬧遭狠父拳打腳踢，檢查竟驗出腦出血、頭蓋骨骨折、肋骨斷裂，全身瘀青燙傷，一審法院認定蔡男惡行重大，依妨害幼童發育、故意傷害罪判刑2年6個月，另依過失傷害判刑8月，全案上訴，高雄高分院除了維持原判外，還認定蔡男有「反覆虐童」之虞，裁定繼續收押。

判決指出，男嬰自去年9月出生起，就遭蔡男夫妻疏於照顧，不僅餵奶不足，還曾因蔡男外出買便當，竟把滾燙熱湯掛在安全座椅前，害孩子被燙傷，今年1月更因嬰兒哭鬧，蔡男竟徒手猛捶，導致小小身軀的第11根肋骨斷裂。

2月間，蔡男又因熟睡未顧，讓嬰兒從半公尺高的床墜地，檢查發現孩子腦膜下腔出血、顱骨骨折，臉頰額頭瘀青，直到例行預防針施打時，醫護發現寶寶體重過輕、全身布滿新舊傷痕，才驚覺長期遭虐，火速通報社政與警方。

蔡男到案後，僅坦承過失傷害的部分，法院審理時才承認對男嬰施虐，一審依妨害幼童發育、故意傷害罪判刑2年6個月，過失傷害部分則判刑8月，得易科罰金。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原審量刑未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執輕重失衡之情形，因此駁回上訴，維持原判，可上訴；此外，高院也認為蔡男有「反覆虐童」之虞，裁定繼續收押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林哲瑄當場哭了！　向學弟們致歉
金鐘女主角入圍名單超狂！　3個全來自同一部劇
川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」
小S才傳有望復出！《不熙娣》入圍金鐘主持人獎　廝殺吳宗憲、曾
電動車免稅優惠！　擬再延長5年
快訊／金鐘60綜藝節目獎　入圍名單出爐
快訊／象山腐屍身分曝！眾多登山客目擊嚇壞
快訊／16歲學生教室猛刺同學！　中2刀搶救中
LIVE／2025金鐘60入圍名單揭曉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吵架結下樑子　宜蘭高職生教室內遭同學捅2刀！傷勢曝光

快訊／象山腐屍身分曝！眾多登山客目擊嚇壞　警封鎖現場查死因

快訊／宜蘭某高職16歲生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷送醫

檢警搜索拘提龔益霆高規格保密！防媒體緊盯　未搜出可疑藥物

遭大咖女星控性侵！三立前高層父住處也被搜索　龔益霆反應曝光

高雄4月嬰僅3.7公斤「頭骨肋骨全斷」　狠父遭續押理由曝

隆田陸橋凌晨改裝車擾人　麻豆警：已舉發5件闖紅燈

養生館闆娘出餿主意！花1萬找農夫娶大陸胞妹　移民官當場抓包

快訊／驚悚！天降鋼筋貫穿頭部　新北工人命危送醫急救

快訊／三立高層兒龔益霆遭拘提　手機+電腦+電磁儲存裝置全查扣

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

吵架結下樑子　宜蘭高職生教室內遭同學捅2刀！傷勢曝光

快訊／象山腐屍身分曝！眾多登山客目擊嚇壞　警封鎖現場查死因

快訊／宜蘭某高職16歲生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷送醫

檢警搜索拘提龔益霆高規格保密！防媒體緊盯　未搜出可疑藥物

遭大咖女星控性侵！三立前高層父住處也被搜索　龔益霆反應曝光

高雄4月嬰僅3.7公斤「頭骨肋骨全斷」　狠父遭續押理由曝

隆田陸橋凌晨改裝車擾人　麻豆警：已舉發5件闖紅燈

養生館闆娘出餿主意！花1萬找農夫娶大陸胞妹　移民官當場抓包

快訊／驚悚！天降鋼筋貫穿頭部　新北工人命危送醫急救

快訊／三立高層兒龔益霆遭拘提　手機+電腦+電磁儲存裝置全查扣

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

從朗讀到演說全面開花　南榮國中勇奪屏東縣語文競賽9項大獎

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

台灣首家二次元概念股！　智寶預計9月18日登錄興櫃

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

3成「憂鬱症患者」反覆發作　醫曝研究：可能是基因在作怪

預售案場來人回升5成　代銷：政府挺首購房市漸解凍

社會熱門新聞

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／鋼筋高處掉落　工人頭部遭貫穿搶救中

即／龔益霆遭拘提　手機+電腦全查扣

柯文哲笑著進羈押庭　律師請求降保

剛答應法官謹言　柯文哲轟檢察官「惡劣」

快訊／柯文哲一早現身北院報到

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

三立前高層父住處也被搜索　龔益霆反應曝光

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

台中女「17F墜落」！　頭顱破裂慘死

更多熱門

相關新聞

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案件，在看守所被羈押363天，交保5天後北檢抗告成功，高院12日發回更裁，民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書因此被狂洗「為什麼要害阿北」。對此，政治評論員吳靜怡直言，柯文哲已成「七次郎」，民眾黨幕僚本意應該是拯救柯文哲，卻屢屢送出延押佐證，「笨到讓人懷疑背後另有高人指點。」

幕僚害柯文哲交保遭撤銷？　羅友志：帶狂草到處散播似是而非的聲音

幕僚害柯文哲交保遭撤銷？　羅友志：帶狂草到處散播似是而非的聲音

柯文哲交保撤銷！江和樹開嗆陳智菡

柯文哲交保撤銷！江和樹開嗆陳智菡

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

關鍵字：

虐嬰4月嬰3.7公斤頭骨肋骨高院狠父續押

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面