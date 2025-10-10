台61線離奇車禍「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死

記者唐詠絮／彰化報導

台61線昨(9日)傍晚發生一起驚悚死亡車禍，洪姓男子因牙痛前往醫院就診，行經北上195.2K芳苑路段時，不明原因將車輛停靠路肩後，人站在車道上舉起雙手攔車，卻遭後方來車撞擊，顱內出血身體多處骨折當場失去呼吸心跳，送醫救仍不治。由於事故雙方行車紀錄器均無法提供關鍵畫面，家屬與警方緊急呼籲用路人提供當天傍晚行經該路段的影像，協助還原事發真相。

▲台61線北上芳苑路段發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方初步調查，車禍發生於10月9日傍晚6時許，62歲洪姓男子開車沿台61線北上，行經195.2公里處時，不明原因將車輛停靠路肩，未擺放警示牌，人卻站在外側車道上，後方曾男駕駛車輛閃避不及遭到撞擊，失去呼吸心跳，送醫急救30分鐘宣告不治。

▲洪男不明原因將車停路肩人卻下車遭撞亡。（圖／民眾提供）

芳苑及大城消防分隊立即前往執行緊急救護，洪男被撞後有鼻漏、胸部瘀傷、四肢骨折及撕裂傷等多處創傷，當場無呼吸心跳，經緊急送抵彰濱秀傳醫院，搶救30分鐘後仍於晚間7時15分宣告不治。

警方封閉外側車道進行採證與疏導，直至晚間7時22分排除狀況，恢復交通順暢，由於洪男停靠路肩車輛的行車紀錄器，恰巧在事故時間段的影像遺失；而曾男車輛的行車紀錄器也故障無法讀取。

事故發生後，後車曾姓駕駛的妻子在網路各大群組PO文，希望目擊者提供行車紀錄器畫面，曾妻指出，丈夫曾看見路肩停靠車輛的洪駕駛，突然從路肩跑到中線虛線處，接著衝到外側車道舉起雙手攔車，但因情況太過突然，煞車已來不及，希望昨天傍晚5時45分至6時15分間，行經台61線北上195公里處（福海宮附近）的用路人，能提供相關行車紀錄器畫面，警方持續調閱行經車輛行車紀錄器影像了解事故發生經過釐清案情。