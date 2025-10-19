以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

▲以色列接受哈瑪斯歸還的人質遺體。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列政府宣布，18日深夜再度接收兩具人質遺體，使在美國斡旋下與哈瑪斯停火協議中、已知身亡的28名人質中，目前已有12具遺體由哈瑪斯移交。

綜合外電報導，以色列總理辦公室發布聲明指出，「以方已透過紅十字會（Red Cross）接收兩具人質遺體」，並表示遺體目前已交由駐守加薩走廊（Gaza Strip）的以軍安全部隊處理。這兩具遺體將送往以色列境內的法醫機構進行身分鑑定。

目前尚未公布死者的具體身分與死亡原因。以色列當局表示，在過去一周停火協議推動下，除活人質獲釋外，罹難者遺體也持續進行交接，期望能讓家屬得到最終安慰。

另一方面，哈瑪斯18日發表聲明指出，以方持續關閉位於加薩與埃及交界處的拉法關卡（Rafah Crossing），已嚴重影響人質遺體的搜尋與移交作業。聲明中提及，以軍封鎖邊境，「阻礙尋找失聯人員所需的特殊設備、法醫團隊與鑑識工具進入加薩」，導致遺體尋獲及確認工作大幅延宕。

自戰爭爆發以來，以哈雙方於人質議題上持續角力。根據雙方先前達成的協議內容，除活人質交換外，已故人質的遺體也將依序交還。紅十字會作為中介組織，負責遺體交接與驗證流程。