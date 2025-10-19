加薩武裝分子「射反坦克飛彈」攻擊以軍！　以色列空襲反擊

以哈停火協議持續受到考驗，加薩指控以色列自停火生效以來，違反協議的狀況已經增至47次，造成38名巴勒斯坦人死亡、143人受傷，包括直接向平民開槍。衛報報導，其中最嚴重的事件發生在18日，一家11口返家途中遭以軍攻擊全數罹難，理由是越過黃線。