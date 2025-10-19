加薩武裝分子「射反坦克飛彈」攻擊以軍！　以色列空襲反擊

▲以色列時報稱，以軍空襲加薩拉法地區，原因是當地部隊遭攻擊。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
加薩地帶武裝人員鎖定駐紮在拉法的以軍發動襲擊，促使以色列國防軍對該區域發動空襲。
以色列時報、耶路撒冷郵報報導，在武裝份子朝以色列國防軍發射反坦克飛彈之後，以色列空軍攻擊哈瑪斯目標。
以色列國防軍尚未針對這狀況發表正式評論與回應。報導稱，這是哈瑪斯最新一次違反停火協議的行為。
就在17日，數名武裝人員從拉法地區一條地道出現，朝以軍開火。不過這起事件並未造成人員受傷。
