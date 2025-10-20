　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰發16篇文嗆「偷情不要臉」下場曝

▲▼離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

▲妻子無法接受丈夫捐精給弟媳，在臉書連發16篇文指名道姓痛罵，還恐嚇殺掉姪女。（示意圖／pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣一名人夫因弟弟不孕，在27年前捐精給弟媳，以人工受孕誕下一女。妻子多年後得知，不滿丈夫當時未經其同意就提供精子，氣得在臉書及地方社團連發16篇文，指名道姓痛罵小叔夫婦「為了讓老婆懷孕，找自己親哥哥幫忙生小孩」、「跟自己老公的哥哥偷情，要不要臉」，還恐嚇要殺掉姪女，本月初被地院判處有期徒刑4個月、拘役40日，皆可易科罰金。

根據判決書，婦人不滿丈夫未經其同意便捐精給小叔夫妻倆，因此去年6月起至今年3月間，多次使用匿名或丈夫臉書帳號，在地方社團或姪女頁面發文發文：「在ＯＯＯＯ上班的ＯＯＯ，妳跟自己老公的哥哥偷情生一個女兒」、「你媽媽不要臉跟妳阿伯生下了妳」。

期間，婦人還使用丈夫臉書，以丈夫口吻發文抹黑：「我弟弟ＯＯＯ是一個無法生育的男人，他老婆ＯＯＯ用盡心思叫我跟她上床生小孩」、「無恥的一家人，當初自己無法生育，無法滿足老婆，帶著老婆跟母親來跪到我面前，求我讓你老婆受孕，也生了一個女兒，老婆因愛上我而跟你感情不好，不願跟你同住，現在一直靠北說女兒不是你的...」

此外，婦人還在苗栗地方社團張貼姪女照片，並發布尋人啟事：「ＯＯＯ在ＯＯ上班，27歲屬虎，媽媽ＯＯＯＯ上班，妳的親生爸爸，也是妳常叫的阿伯在找你，尋找女兒」、「請苗栗的朋友幫我找女」兒」。

婦人連發16篇文後，還打電話痛罵弟媳「不要臉」、「去台北把ＯＯ（姪女）殺掉」，讓小叔夫婦倆忍無可忍，決定報案提告。

南投地院審理後，認定婦人行為已構成恐嚇危害安全罪、公然侮辱、加重誹謗及個資法的非法利用個人資料罪，且多次行為構成接續犯，未與被害人達成和解，因此本月初依恐嚇危安罪判處拘役40日、非法利用個資罪4個月，均可易科罰金。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰發16篇文嗆「偷情不要臉」下場曝

小模散步愛犬遭比特犬攻擊！脖子咬出10公分傷口濺血　恐怖影片曝光

獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報拒絕查緝

快訊／台中崇德路民宅突傳意外！男女雙雙昏迷　警消破門救出送醫

4人嘉義青雲瀑布玩水「1人溺水失蹤」　2小時後被找到送醫不治

快訊／新北新莊工廠倉庫突大火　濃煙臭味擴散3地區！

快訊／嘉義大埔青雲瀑布再傳溺水！1人失蹤被尋獲無生命跡象

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車！認了喝2瓶啤酒...被上銬逮捕

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰發16篇文嗆「偷情不要臉」下場曝

小模散步愛犬遭比特犬攻擊！脖子咬出10公分傷口濺血　恐怖影片曝光

獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報拒絕查緝

快訊／台中崇德路民宅突傳意外！男女雙雙昏迷　警消破門救出送醫

4人嘉義青雲瀑布玩水「1人溺水失蹤」　2小時後被找到送醫不治

快訊／新北新莊工廠倉庫突大火　濃煙臭味擴散3地區！

快訊／嘉義大埔青雲瀑布再傳溺水！1人失蹤被尋獲無生命跡象

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車！認了喝2瓶啤酒...被上銬逮捕

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

「共伴效應」全台有雨　下最大地區曝

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰發16篇文嗆「偷情不要臉」下場曝

2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

川普：我沒有尋求摧毀中國　預計2周後和習近平會面

黃仁勳宣布親赴韓國APEC高峰會！傳將密會三星、SK高層

「轉個彎像打仗」騎士怒機車左轉規則超亂：一直要四處找待轉標誌

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的

社會熱門新聞

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

獨／遭爆二婚娶陸妻！海巡少將還曾掌情報系統

即／台中男女雙雙昏迷　警破門搶命

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

即／新莊工廠大火　濃煙擴散3地區

南投賓士女狂撞14車肇逃！路人尖叫畫面曝

4人嘉義青雲瀑布玩水　1人溺斃

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

OL貸款150萬要投資　打電話給「男友」不匯款了

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

更多熱門

相關新聞

她驗DNA驚見77名手足　實際恐達350人

她驗DNA驚見77名手足　實際恐達350人

澳洲一名女子做了DNA檢測，意外發現竟有77名同父異母的手足，更驚人的是，實際數字估計可能高達350人，原因是他們都透過試管嬰兒療程出生，生父卻是一名「超級捐精者」，如今已經聯繫上的所有人，都非常擔心近親通婚的風險。

破8成台男精蟲無力　1習慣成「殺精」元凶

破8成台男精蟲無力　1習慣成「殺精」元凶

Telegram創辦人長期捐精　財產全留百名親生孩

Telegram創辦人長期捐精　財產全留百名親生孩

馬斯克和日歌手生子！前女友爆：他到處捐精

馬斯克和日歌手生子！前女友爆：他到處捐精

陸醫院供單身女「試管嬰兒」服務 「精哥」外貌學歷任選「還能見面」

陸醫院供單身女「試管嬰兒」服務 「精哥」外貌學歷任選「還能見面」

關鍵字：

捐精人工受孕

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面