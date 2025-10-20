人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰發16篇文嗆「偷情不要臉」下場曝

▲妻子無法接受丈夫捐精給弟媳，在臉書連發16篇文指名道姓痛罵，還恐嚇殺掉姪女。（示意圖／pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣一名人夫因弟弟不孕，在27年前捐精給弟媳，以人工受孕誕下一女。妻子多年後得知，不滿丈夫當時未經其同意就提供精子，氣得在臉書及地方社團連發16篇文，指名道姓痛罵小叔夫婦「為了讓老婆懷孕，找自己親哥哥幫忙生小孩」、「跟自己老公的哥哥偷情，要不要臉」，還恐嚇要殺掉姪女，本月初被地院判處有期徒刑4個月、拘役40日，皆可易科罰金。

根據判決書，婦人不滿丈夫未經其同意便捐精給小叔夫妻倆，因此去年6月起至今年3月間，多次使用匿名或丈夫臉書帳號，在地方社團或姪女頁面發文發文：「在ＯＯＯＯ上班的ＯＯＯ，妳跟自己老公的哥哥偷情生一個女兒」、「你媽媽不要臉跟妳阿伯生下了妳」。

期間，婦人還使用丈夫臉書，以丈夫口吻發文抹黑：「我弟弟ＯＯＯ是一個無法生育的男人，他老婆ＯＯＯ用盡心思叫我跟她上床生小孩」、「無恥的一家人，當初自己無法生育，無法滿足老婆，帶著老婆跟母親來跪到我面前，求我讓你老婆受孕，也生了一個女兒，老婆因愛上我而跟你感情不好，不願跟你同住，現在一直靠北說女兒不是你的...」

此外，婦人還在苗栗地方社團張貼姪女照片，並發布尋人啟事：「ＯＯＯ在ＯＯ上班，27歲屬虎，媽媽ＯＯＯＯ上班，妳的親生爸爸，也是妳常叫的阿伯在找你，尋找女兒」、「請苗栗的朋友幫我找女」兒」。

婦人連發16篇文後，還打電話痛罵弟媳「不要臉」、「去台北把ＯＯ（姪女）殺掉」，讓小叔夫婦倆忍無可忍，決定報案提告。

南投地院審理後，認定婦人行為已構成恐嚇危害安全罪、公然侮辱、加重誹謗及個資法的非法利用個人資料罪，且多次行為構成接續犯，未與被害人達成和解，因此本月初依恐嚇危安罪判處拘役40日、非法利用個資罪4個月，均可易科罰金。全案仍可上訴。