「靜桃專案」台7線查噪音車　近4百萬本田S2000車主苦吞罰單

▲大溪警方與環保局聯合取締噪音，其中價近400萬元本田S2000跑車，也因噪音超標苦吞罰單。（圖／大溪警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局大溪分局配合環保局及監理單位，於台7線10公里處執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，有3輛經檢測噪音分貝超標，當場開單告發，其中一部新車價390萬元的本田S2000雙門跑車排氣聲浪震耳欲聾，警方攔停後以分貝儀檢測確認超標，車主張姓男子2700元噴飛。

18日的聯合稽查取締噪音勤務中，特別引人注目的是，第一輛遭攔查的車輛為張姓駕駛外型搶眼的本田S2000跑車，新車售價達390萬元。該車排氣聲浪震耳欲聾，員警懷疑其噪音超標，隨即以分貝儀檢測確認果然超標，當場開罰2700元。

▲這輛紅牌大型重機噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元。（圖／大溪警分局提供）

另名剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，騎乘價值十多萬元的機車上山出遊，卻因排氣管噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元，創下當日最高紀錄，讓他直呼「貴又吵真吃虧」。

大溪分局表示，共動員警力6名，針對疑似改裝噪音車輛進行攔查，共攔查數輛汽、機車，其中3輛經檢測噪音分貝超標，當場開單告發，裁罰金額合計新臺幣8100元。今年以來持續針對危險駕駛及各類違規行為加強取締，累計超速取締件數已達17274件，展現警方維護居民安寧與道路安全的決心。