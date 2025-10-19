　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「靜桃專案」台7線查噪音車　近4百萬本田S2000車主苦吞罰單

▲大溪警方與環保局聯合取締噪音，其中價近400萬元本田S2000跑車，也因噪音超標苦吞罰單。（圖／大溪警分局提供、下同）

▲大溪警方與環保局聯合取締噪音，其中價近400萬元本田S2000跑車，也因噪音超標苦吞罰單。（圖／大溪警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局大溪分局配合環保局及監理單位，於台7線10公里處執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，有3輛經檢測噪音分貝超標，當場開單告發，其中一部新車價390萬元的本田S2000雙門跑車排氣聲浪震耳欲聾，警方攔停後以分貝儀檢測確認超標，車主張姓男子2700元噴飛。

▲大溪警方與環保局聯合取締噪音，其中價近400萬元本田S2000跑車，也因噪音超標苦吞罰單。（圖／大溪警分局提供、下同）

18日的聯合稽查取締噪音勤務中，特別引人注目的是，第一輛遭攔查的車輛為張姓駕駛外型搶眼的本田S2000跑車，新車售價達390萬元。該車排氣聲浪震耳欲聾，員警懷疑其噪音超標，隨即以分貝儀檢測確認果然超標，當場開罰2700元。

▲▼另一部大型重機噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3,600元成為當日噪音之最。（圖／大溪警分局提供）

▲這輛紅牌大型重機噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元。（圖／大溪警分局提供）

另名剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，騎乘價值十多萬元的機車上山出遊，卻因排氣管噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元，創下當日最高紀錄，讓他直呼「貴又吵真吃虧」。

大溪分局表示，共動員警力6名，針對疑似改裝噪音車輛進行攔查，共攔查數輛汽、機車，其中3輛經檢測噪音分貝超標，當場開單告發，裁罰金額合計新臺幣8100元。今年以來持續針對危險駕駛及各類違規行為加強取締，累計超速取締件數已達17274件，展現警方維護居民安寧與道路安全的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中婦吃芭樂昏迷！　無生命跡象
菲律賓近5萬人撤離！　風神釀一家五口喪命
快訊／兄弟力拚扳回一城！G2先發打線出爐
快訊／桃猿G2打線出爐！
女被性侵10分鐘！他見「北車驚人現狀」網反更擔心
快訊／新北女13樓墜落亡！　住戶驚嚇報警
中職最正MC脫了！　泳衣太小件「超兇上圍掉出一半」
古林睿煬無失分退場！　差一打席勝投資格仰天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮光復鄉災後交通不便　縣府緊急推出2條免費接駁專車

國1南向202.2km車禍！遊覽車煞不住　2度追撞小客車

快訊／台中霧峰婦吃芭樂「哽塞喉頭」昏迷！無心跳送醫搶救中

新北新莊民宅飄異味！警到場驚見男倒臥屋內　無外傷已死亡多日

「靜桃專案」台7線查噪音車　近4百萬本田S2000車主苦吞罰單

快訊／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

獨／路怒症來了！騎士超車「比中指」　老司機：哪裡得罪他？

民代棒球教練偷吃小球員媽「運動館過夜」　判賠綠帽夫30萬

全方位監測！馬太鞍堰塞湖投放新型水位計　極端環境穩定運作

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

花蓮光復鄉災後交通不便　縣府緊急推出2條免費接駁專車

國1南向202.2km車禍！遊覽車煞不住　2度追撞小客車

快訊／台中霧峰婦吃芭樂「哽塞喉頭」昏迷！無心跳送醫搶救中

新北新莊民宅飄異味！警到場驚見男倒臥屋內　無外傷已死亡多日

「靜桃專案」台7線查噪音車　近4百萬本田S2000車主苦吞罰單

快訊／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

獨／路怒症來了！騎士超車「比中指」　老司機：哪裡得罪他？

民代棒球教練偷吃小球員媽「運動館過夜」　判賠綠帽夫30萬

全方位監測！馬太鞍堰塞湖投放新型水位計　極端環境穩定運作

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

花蓮光復鄉災後交通不便　縣府緊急推出2條免費接駁專車

「大七期生活圈」網內互打　單元二成交量衝上台中第一

步行3分鐘就到高雄車站！自助式旅店有房卡控電梯＋智慧管家

國1南向202.2km車禍！遊覽車煞不住　2度追撞小客車

快訊／台中霧峰婦吃芭樂「哽塞喉頭」昏迷！無心跳送醫搶救中

獨／嗩吶一響炸裂球場！葉保弟生涯首轟　澄清湖神秘力量曝

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」　大票共鳴：根本前戲暖場

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

風神颱風襲菲律賓近5萬人撤離　一家五口喪命

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

社會熱門新聞

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

6分鐘連2震！燕子口最新崩塌畫面曝

新竹男裝潢完成驚知樓梯間命案　前屋主判賠金額曝

買BLACKPINK被騙票　30女移工到場進不去氣炸

快訊／女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

韓籍男遊客住西門町某旅社　遭澳籍旅客闖入強吻

用最後的力氣與女友旅遊　癌末男無遺憾

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼

極惡酒駕累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

嘉義「嬰屍裝飼料袋」相驗結果曝　活產或死胎將複驗釐清

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

更多熱門

相關新聞

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

花蓮一名男子日前清晨駕車於市區明禮路自撞路旁路墩，巡邏員警趕到現場發現車內空無一人，於是在附近巡查，竟在巷弄內找到駕駛及其友人，經酒精檢測，駕駛酒測值已超過法定標準值，全案依涉嫌公共危險罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

公布長相也沒用！酒駕慣犯照樣喝　這次超標4倍...狼狽自摔巷口

公布長相也沒用！酒駕慣犯照樣喝　這次超標4倍...狼狽自摔巷口

女騎士酒駕擦撞小黃　通緝犯身分曝光

女騎士酒駕擦撞小黃　通緝犯身分曝光

台南健康路自撞翻車駕駛酒測超標吃上官司

台南健康路自撞翻車駕駛酒測超標吃上官司

關鍵字：

台7線稽查噪音近4百萬本田S2000超標

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面